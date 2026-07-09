Marsala: il Comune affida il Welcome Terminal del Porto (chiuso da anni) a Liberty Lines

Dopo anni di attesa, il Welcome Terminal del Porto di Marsala si prepara finalmente ad aprire le porte ai viaggiatori diretti alle isole Egadi. La giunta comunale ha approvato la concessione in uso gratuito della struttura a Liberty Lines, la compagnia che gestisce in esclusiva i collegamenti marittimi tra Marsala e l’arcipelago fino al 2028. Il terminal, realizzato grazie a un finanziamento della Regione Siciliana e completato nel 2022, era nato per offrire un punto di riferimento ai passeggeri in transito, con servizi di accoglienza, informazioni e assistenza. Tuttavia, nonostante il completamento dei lavori e degli allacci ai servizi essenziali, la struttura è rimasta inutilizzata. Chiusa da anni.

Cosa prevede l’affidamento

La neo Amministrazione comunale guidata da Andreana Patto punta ora a renderla operativa nel più breve tempo possibile, secondo quanto previsto in una delibera di Giunta, sottolineando l’interesse pubblico ad evitare il deterioramento dell’immobile e a garantire maggiore decoro, sicurezza e servizi ai tanti utenti che ogni anno utilizzano la linea marittima verso Favignana, Levanzo e Marettimo. La gestione sarà interamente a carico di Liberty Lines. La società dovrà occuparsi dell’apertura del terminal, della manutenzione ordinaria, della pulizia, della vigilanza e della custodia della struttura, oltre che delle utenze e di tutti gli oneri necessari al suo funzionamento. All’interno saranno consentite esclusivamente attività strettamente collegate al servizio pubblico di trasporto marittimo, come assistenza ai passeggeri, biglietteria e informazioni turistiche.

La richiesta della politica egadina

Nelle scorse settimane, anche l’opposizione egadina aveva sollecitato l’Amministrazione Pagoto e gli altri comuni che sono collegati a Favignana, Levanzo e Marettimo, di dotarsi di punti di ristoro, terminal e maggiore sicurezza per migliorare il controllo dei flussi da e per le isole Egadi. Soprattutto alla luce di alcuni episodi spiacevoli se non aggressivi, che si verificano in coda verso gli aliscafi di ritorno o in partenza per le Egadi.

Perchè Liberty Lines

Il Comune motiva la scelta dell’affidamento diretto evidenziando che Liberty Lines è l’unico operatore che svolge il servizio pubblico di collegamento tra Marsala e le Egadi, rendendo il Welcome Terminal funzionale esclusivamente a tale attività. La concessione avrà durata fino alla scadenza dell’attuale convenzione regionale per il servizio di continuità territoriale con le isole Egadi e potrà essere rinnovata solo qualora la compagnia continui ad essere l’unico gestore del servizio pubblico. L’efficacia della convenzione resta subordinata alla presentazione di una fideiussione e agli esiti delle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente. Il Comune si riserva inoltre la facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico o in caso di inadempienze da parte della società concessionaria. Con questo provvedimento l’Amministrazione comunale punta a mettere finalmente in funzione una struttura rimasta inutilizzata per diversi anni, migliorando l’accoglienza dei passeggeri e i servizi offerti nel porto di Marsala, uno degli scali di riferimento per i collegamenti con le isole Egadi.