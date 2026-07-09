Il sindaco Giacomo Anastasi, insieme all’Amministrazione comunale, presenterà venerdì 10 luglio alle ore 19.00, presso il Lido Dune Beach, il programma ufficiale di “Estate Petrosilena – Petrosino di Mare e di Vino 2026”. Nel corso della conferenza saranno illustrati gli appuntamenti che animeranno il territorio con un ricco calendario di eventi dedicati alla musica, alla cultura, allo spettacolo, allo sport, alle tradizioni popolari e alla valorizzazione delle eccellenze locali, frutto della collaborazione tra l’Amministrazione comunale e il prezioso contributo delle associazioni locali. L’incontro rappresenterà anche un momento di condivisione e di ringraziamento nei confronti delle associazioni che, con il loro impegno, hanno contribuito alla costruzione di un cartellone variegato e pensato per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.