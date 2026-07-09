La Giunta comunale, durante la seduta di ieri, ha approvato il programma di “Ericeventi d’Estate 2026”, il ricco palinsesto che accompagna la stagione estiva nel territorio ericino con quattro mesi di appuntamenti dedicati alla cultura, alla musica, al teatro, alla letteratura, alla divulgazione scientifica, al cinema, allo sport e alle tradizioni popolari. Il programma, predisposto dal settore cultura, turismo, eventi e centro storico, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Erice, la Fondazione Erice Arte, la Fondazione Ettore Majorana, La Montagna del Signore e numerose associazioni del territorio, e conferma una rete consolidata di istituzioni e realtà culturali che ogni anno contribuiscono a rendere Erice una delle principali destinazioni culturali della Sicilia.

Tra gli appuntamenti più attesi figura l’International Street Food Erice che, dal 23 al 26 luglio, animerà il litorale (un tratto del quale, per l’occasione, sarà chiuso al traffico veicolare) e si arricchirà dell’intrattenimento serale con la presenza dei Neri per Caso, dei “40 che ballano i 90”, di dj Luca Dorigo e della Handball Erice. L’International Street Food Erice è organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada con Confartigianato e ANCOS Trapani, col patrocinio del Comune e la collaborazione di MEMA e Notorius. E, poi, ancora, la XXX edizione del Festival Internazionale di Musica Antica – La Settimana Barocca, i concerti di musica classica del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e Accademia Gnesin di Mosca, e quelli del Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, gli incontri con gli scienziati dei Seminari Internazionali sulle Emergenze Planetarie, la rassegna Cortili Narranti, con la partecipazione di autori come Giacomo Pilati, Stefania Auci e Gaetano Savatteri, il Premio Letterario Città di Erice, la rassegna musicale Borgo in Musica, il concorso Cortili Fioriti, la rassegna cinematografica estiva, l’Outdoor Festival del CAI, gli spettacoli e i film dedicati ai bambini e alle famiglie, il Borgo di Vino in Tour, la Festa FedEricina, la 68ª Cronoscalata Monte Erice, i Festeggiamenti in onore di Maria SS.ma di Custonaci, il Festival dei Borghi oltre ai numerosi concerti, spettacoli teatrali, conferenze e presentazioni di libri distribuiti nei luoghi simbolo della città, dal Teatro Gebel Hamed al Castello di Venere, dalle Torri del Balio ai cortili storici e alle piazze del borgo. Un calendario pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età e valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Erice attraverso una proposta culturale diffusa e di qualità.

Il programma completo di “Ericeventi d’Estate 2026” è allegato al presente comunicato stampa e potrà essere aggiornato con eventuali integrazioni o variazioni nel corso della stagione.

Gli eventi sono organizzati da numerose altre associazioni tra cui Valica, Borghi più belli d’Italia, Vivere Erice, Conservatorio Santa Cecilia di Roma e Accademia Gnesin di Mosca, International School of Musical Sciences della Fondazione “E. Majorana”, Orchestra Sherazade, Teatro Atlante, Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, ACI Trapani, MEMA, Moica, Istituto Superiore “Rosina Salvo” di Trapani, Mafi di Maurizio Filardo, Rotary Club Trapani, Tradumari&Venti, Circolo Tennis Erice “Ricevuto”, STTEP Tennis e Padel Community, Black Palace Hip Hop School, Sezione Provinciale ENS, Asd La Volata, Club Sartarelli, Club Service Panathlon, Club Alpino Italiano, Hot Stone, Associazione Culturale Labor et Expo, Donare Rende Felici, Insieme per Ballata, Associazione Cultura e Tradizione Tangi.

«Ericeventi d’Estate – dichiara la sindaca Daniela Toscano – rappresenta, insieme ad EriceNatale, uno dei pilastri della programmazione culturale della nostra città. Non si tratta semplicemente di un calendario di appuntamenti, ma di una precisa scelta, cioè puntare sulla cultura come leva di crescita sociale, economica e turistica. Ogni evento contribuisce a raccontare l’identità di Erice, mettendo in relazione il nostro straordinario patrimonio storico e paesaggistico con la creatività contemporanea, la musica, il teatro, la letteratura e la ricerca scientifica. È questa la direzione che abbiamo scelto: costruire una città viva, capace di offrire occasioni di incontro, di conoscenza e di partecipazione durante tutto l’anno, con una stagione estiva che si estende fino ad ottobre che diventa il momento di massima espressione di questo percorso. Desidero ringraziare gli uffici comunali, la Fondazione Erice Arte, la Fondazione Ettore Majorana, la Montagna del Signore, le associazioni e tutti coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione del programma, dimostrando ancora una volta quanto la collaborazione tra istituzioni e territorio rappresenti un valore aggiunto per la nostra comunità».

«Il programma 2026 – dichiara l’assessora con delega alla cultura, turismo, eventi e spettacoli Rossella Cosentino – è il risultato di un lavoro di programmazione condiviso con numerose associazioni che ringraziamo di cuore per il grande impegno, costruito con l’obiettivo di offrire un’offerta culturale ampia, qualificata e diffusa, capace di intercettare target differenti. Abbiamo voluto mettere in dialogo grandi appuntamenti ormai consolidati con nuove proposte, valorizzando non solo gli artisti e gli ospiti di rilievo nazionale, ma anche il prezioso tessuto associativo locale, che continua a rappresentare una risorsa fondamentale per la crescita culturale della città. Un’attenzione particolare è stata riservata alla qualità dei luoghi che ospiteranno gli eventi: piazze, litorale, cortili, monumenti e siti di pregio diventano essi stessi protagonisti dell’esperienza culturale, contribuendo a far vivere Erice in ogni suo angolo dal centro storico, alla valle, senza dimenticare litorale e frazioni. Il nostro obiettivo è quello di offrire a residenti e visitatori un’estate ricca di occasioni per conoscere, emozionarsi e riscoprire il fascino del nostro territorio attraverso la cultura nelle sue molteplici espressioni».