Droga a Marsala, sequestrati oltre 4 chili di cocaina ed eroina. Arrestata una donna. I dettagli

Nei giorni scorsi, una nuova operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 3600 grammi di cocaina e 1090 grammi di eroina, destinati, verosimilmente, alle piazze di spaccio di Marsala e dei comuni limitrofi.

Lo stupefacente era custodito nel portabagagli del veicolo condotto da una donna originaria del messinese, con precedenti per porto illegale di armi.

I dettagli e il relativo sequestro

Il veicolo, nelle prime ore del mattino, ha fatto ingresso nel territorio di Marsala percorrendo strade secondarie. A insospettire i poliziotti, in servizio di controllo del territorio, è stata la condotta di guida della donna, che appariva particolarmente guardinga e incerta sulla destinazione.

Il successivo controllo della conducente ha però fatto emergere il suo precedente di polizia per porto illegale di armi, rendendo opportuna la successiva perquisizione veicolare, che ha infine consentito il rinvenimento dello stupefacente.

Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Trapani e del Commissariato di Marsala, è probabile che la donna fungesse da corriere, offrendosi per il trasporto dello stupefacente, con l’auspicio di risultare insospettabile.

L’arresto e la custodia in carcere

La donna è stata tratta in arresto e, su richiesta della Procura della Repubblica di Marsala, è stata in seguito sottoposta, con provvedimento del GIP di quel Tribunale, alla misura cautelare della custodia in carcere.

Il valore di mercato dello stupefacente, secondo la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze, si aggira intorno ai 400 mila euro.

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