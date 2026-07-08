Dirigente medico ferito a coltellate a Palermo, indagini in corso

PALERMO (ITALPRESS) – Un dirigente medico dell’Asp di Palermo è stato ferito a coltellate. E’ accaduto in un centro gestito dall’Azienda sanitaria in via Arcoleo. L’aggressore, secondo quanto si apprende, sarebbe il parente di un paziente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e personale del 118. Il ferito, raggiunto da due fendenti al naso e alle spalle, è stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Civico. Non sarebbe in pericolo di vita.

– foto IPA Agency –

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