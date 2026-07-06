Russia: Tajani “Solidarietà alla Polonia, nessuno si fa intimorire”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono provocazioni per cercare di intimorirequalcuno, ma nessuno si fa intimorire dalle dichiarazioni diqualche dirigente del Cremlino. Bisogna lavorare per la pace.Naturalmente la Polonia ha la solidarietà di tutti noi e laribadirò domani”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri,Antonio Tajani, a Sky Tg24 Live In. Sulle parole di Donald Trump a Giorgia Meloni, ribadisce: “Sono dichiarazioni che si commentano da sole, avevamo detto che non avremmo più risposto e continuiamo così. Le relazioni transatlantiche vanno ben al di là delle singole dichiarazioni. Il problema per noi non esiste, andiamo avanti e procediamo su relazioni politiche molto importanti”. E rispondendo al leader di Italia Viva, Matteo Renzi: è “in cerca di consensi dopo il disastro alle europee. Nessuno è andato mai con il cappellino Maga in mano, non sono mai andato in ginocchio da nessuno”.(ITALPRESS).

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