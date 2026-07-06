Beach Volley, i vincitori della 19ª edizione della Coast Cup a Castellammare

Si è conclusa la 19ª edizione della Coast Cup, torneo di beach volley giovanile 4×4, che si è svolto per 4 giornate nel lido Peter Pan, alla spiaggia Playa di Castellammare del Golfo. Il torneo di sand volley quest’anno è stato dedicato alla memoria di Luigi Fundarò, ideatore e anima della manifestazione per diciotto edizioni, scomparso nei giorni scorsi. Circa 35 squadre, oltre 250 tra atleti, tecnici, dirigenti e arbitri, insieme a familiari e accompagnatori, hanno confermato la Coast Cup come uno degli appuntamenti di riferimento del beach volley giovanile e un’importante occasione di promozione del territorio attraverso lo sport. La cerimonia conclusiva, condotta dalla giornalista Annalisa Ferrante, è stata caratterizzata da un lungo e commosso applauso in memoria di Luigi Fundarò, al quale organizzatori, volontari, dirigenti e atleti hanno voluto rendere omaggio. La Coast Cup è un progetto cresciuto negli anni quale riferimento per il beach volley giovanile, capace di unire sport, giovani, volontariato e promozione del territorio. La 19ª Coast Cup si è conclusa nel segno della continuità, mantenendo vivo il progetto sportivo e umano costruito da Luigi Fundarò.

LE CLASSIFICHE FINALI

Nella categoria Under 18 femminile ha vinto la Pallavolo Augusta; nell’Under 17 maschile il primo posto è andato a Erice Entello; la Kunos Cinisi si è aggiudicata la categoria Under 16 femminile; nell’Under 15 maschile il successo è andato a Entello Rossa, mentre nell’Under 14 femminile a conquistare la vittoria è stata Erice Entello Blu. La Pallavolo Augusta è stata premiata dal sindaco Giuseppe Fausto insieme a Serena e Adele Fundarò, figlie di Luigi, in uno dei momenti più significativi della cerimonia. Le premiazioni dell’Under 17 maschile sono state affidate all’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno. Alla premiazione hanno preso parte anche il presidente provinciale della Fipav Filippo Occhipinti e il presidente onorario Enzo Barraco. Durante le giornate di gara è stato presente sui campi anche il consigliere regionale della Fipav Sicilia Pietro Capo, per la premiazione rappresentato da Antonio Ragona. Il Premio “Claudia Quattrocchi”, assegnato alla migliore atleta dell’Under 14 femminile, è stato conferito a Carla Mucaria della Polisportiva Erice Entello, consegnato da Tino Pregadio e Antonio Como alla presenza dei familiari della giovane atleta scomparsa in un incidente stradale.

«La Coast Cup ha riportato ancora una volta a Castellammare del Golfo centinaia di ragazzi nel ricordo di Luigi Fundarò. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per la nostra comunità, ma il suo esempio continua a vivere attraverso questa manifestazione, che –hanno affermato il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Sport Giovanni D’Aguanno- continueremo a sostenere perché rappresenta un’occasione di aggregazione e promozione del territorio. Per l’amministrazione lo sport è educazione, inclusione e socializzazione: per questo continueremo a sostenere le associazioni che operano sul territorio. Ringraziamo gli organizzatori, tutti coloro che contribuiscono ogni anno alla riuscita dell’evento e le società sportive che continuano a scegliere Castellammare del Golfo per questo importante appuntamento e con il loro impegno, ne garantiscono la continuità». La Coast Cup è organizzata dalla Nuova Polisportiva Castellammare, con il supporto tecnico dell’APD Coast Cup Team e della Kentron Volley Enna ed è patrocinata dal Comune di Castellammare del Golfo.