A Partanna inaugurata la sede del gruppo comunale di Protezione Civile

Un nuovo presidio permanente per fronteggiare le emergenze del territorio belicino è adesso realtà, con l’inaugurazione della sede del Gruppo comunale di Protezione Civile di Partanna, attivato nei locali dell’ex mattatoio municipale. Un traguardo fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Li Vigni, da tempo al lavoro per individuare una struttura perfettamente funzionale. All’evento è intervenuto Antonio Parrinello, responsabile del Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani, che ha consegnato un mezzo operativo. La nuova sede, concessa in comodato d’uso gratuito da parte del Comune, sarà la base operativa per offrire un importante servizio alla cittadinanza, grazie all’impegno dei 25 volontari che fanno parte del locale Gruppo di Protezione Civile, attivo da poco, e pronto a intervenire nelle situazioni di emergenza, a partire dagli incendi che ogni estate mettono a rischio il territorio, ma anche nelle attività di prevenzione, monitoraggio e supporto alla popolazione.

L’obiettivo è quello di dare vita ad un punto strategico e di riferimento non solo per Partanna, ma per l’intera Valle del Belice, trasformando progressivamente la sede di contrada Montagna in un vero e proprio hub della Protezione Civile territoriale, dotato di mezzi, attrezzature e spazi adeguati a garantire un coordinamento sempre più efficace. “Inauguriamo un presidio di fondamentale importanza per il territorio”, dice Antonio Parrinello, responsabile del Servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Trapani: “Questa zona della Valle del Belice era finora scoperta, ma ora siamo presenti anche qui, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale di Partanna, che ha messo a disposizione locali assolutamente idonei – aggiunge – Abbiamo anche consegnato un primo mezzo operativo, immediatamente disponibile e che permetterà di avviare l’attività di pattugliamento e di primo intervento in caso di necessità”.

“Finalmente abbiamo dotato il nostro territorio di una struttura di Protezione Civile, realizzando un obiettivo che ci eravamo posti, colmando l’assenza di iniziativa da parte di chi ci ha preceduti – sottolinea il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni – In prima persona mi sono impegnato per mettere a disposizione dei volontari una sede adeguata, e sono sicuro che nel prossimo futuro la Protezione Civile regionale si adopererà per attrezzare al meglio questa unità, con l’obiettivo di farla diventare il punto di riferimento per l’intera Valle del Belice. Inoltre a breve affideremo l’incarico per la redazione del nuovo Piano di Protezione Civile per il nostro Comune – conclude – per garantire la massima sicurezza in caso di emergenze alla cittadinanza partannese”.