Estate 2026, “servono orari più funzionali per valorizzare turismo”

La Sezione provinciale CIFA di Trapani rivolge un appello agli Amministratori locali, alle Associazioni di categoria e alle realtà produttive, commerciali e dei servizi della provincia affinché, in occasione della stagione estiva e della piena attività balneare, vengano promosse iniziative condivise volte ad adottare orari di apertura maggiormente rispondenti alle esigenze dei residenti e dei numerosi turisti che scelgono il territorio trapanese, comprese le isole. La Confederazione propone, in particolare, di favorire l’adozione, soprattutto per i piccoli esercizi commerciali, i negozi di accessori, souvenir, artigianato locale e per le attività di servizio, di una fascia oraria articolata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00, così da intercettare i maggiori flussi di visitatori, conciliando al tempo stesso le esigenze lavorative con quelle climatiche tipiche del periodo estivo.

“Il territorio della provincia di Trapani – dichiara il presidente provinciale di CIFA, Gaspare Ingargiola – possiede una straordinaria vocazione turistica che va sostenuta attraverso una programmazione condivisa tra istituzioni, imprese e associazioni di rappresentanza. Adeguare gli orari di apertura delle attività commerciali e dei servizi alle abitudini dei visitatori significa rendere più attrattive le nostre città e le nostre località balneari, contribuendo concretamente alla crescita economica dell’intero territorio“. Ingargiola ricorda inoltre il costante impegno di CIFA nel promuovere lo sviluppo economico e il benessere delle famiglie e dei lavoratori attraverso gli strumenti della bilateralità e del welfare contrattuale, quali EPAR, FonARCom e SanarCom, che rappresentano un importante valore aggiunto per imprese e dipendenti.

“La crescita economica e sociale del nostro territorio – prosegue Ingargiola – passa inevitabilmente dallo sviluppo del turismo, settore strategico per la provincia di Trapani, e dalla sua progressiva destagionalizzazione. È necessario costruire un sistema capace di offrire servizi efficienti e un’accoglienza sempre più qualificata, creando le condizioni affinché il turismo diventi un motore stabile di occupazione e sviluppo durante tutto l’anno“. Infine, in coincidenza con l’avvio dei saldi estivi, il Presidente provinciale di CIFA evidenzia come questo appuntamento rappresenti “una leva fondamentale per sostenere il tessuto del commercio di prossimità e offrire alle famiglie concrete opportunità di risparmio“. Al tempo stesso, CIFA Trapani richiama l’attenzione sia dei commercianti sia dei consumatori sull’importanza del pieno rispetto delle norme che disciplinano le vendite di fine stagione, nel segno della trasparenza e della correttezza commerciale. In particolare, gli esercenti sono tenuti a esporre chiaramente il prezzo iniziale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale del prodotto, garantendo ai consumatori informazioni complete e facilmente verificabili.

La Presidenza provinciale di CIFA Trapani auspica che questo appello possa tradursi in un’azione condivisa tra enti locali, associazioni e operatori economici, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio, sostenere il commercio locale e migliorare l’accoglienza di una provincia che fa del turismo uno dei propri principali fattori di sviluppo.