Reumatologia a Trapani Centro siciliano per Studio e Diagnosi della Fibromialgia

L’Unità operativa dipartimentale di Reumatologia dell’asp di Trapani, attiva all’ospedale Sant’Antonio Abate, è stata individuata dalla Regione Siciliana quale Centro per lo Studio, la Diagnosi e la Cura della Fibromialgia, nell’ambito della rete regionale dedicata alle patologie reumatologiche e ai disturbi del dolore cronico. L’Unità Operativa applica protocolli diagnostici conformi ai criteri ACR 2010/2016, le linee guida internazionali per la diagnosi della fibromialgia, integrando strumenti di valutazione multidimensionale (WPI, SS Score, FIQR) e garantendo diagnosi specialistica mediante criteri validati e percorsi standardizzati; inquadramento clinico-funzionale con valutazione delle comorbidità reumatologiche, internistiche e neurovegetative; gestione terapeutica integrata, farmacologica e non farmacologica, inclusa la prescrizione delle cure termali (fangobalneoterapia) secondo un PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) elaborato dall’unità operativa e dall’Asp con le terme presenti in provincia di Trapani, quelle di Segesta e Gorga.

Inoltre effettua il monitoraggio longitudinale tramite la piattaforma digitale FIBROCARE, adottata dalla Regione Siciliana per la raccolta dei dati clinici e la continuità assistenziale. La direzione strategica dell’ASP, per l’efficientamento dell’attività ambulatoriale dell’unità operativa, ha proceduto all’acquisto da parte del Provveditorato di un apposito ecografo per esami muscolo-tendinei e di un video-capillaroscopio per valutazioni microvascolari. Le apparecchiature saranno operative entro la prima decade di agosto, completando l’assetto tecnologico del Centro e potenziando la capacità diagnostica e assistenziale dell’U.O.S.D. Il Centro opera, inoltre in collaborazione con l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (AISF ODV).Il riconoscimento regionale, unitamente al recente efficientamento tecnologico, consolida il ruolo della Reumatologia di Trapani come riferimento territoriale per la gestione integrata della Fibromialgia e delle principali patologie reumatologiche.