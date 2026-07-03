Marsala: il Consiglio torna in aula lunedì 6 luglio per la costituzione delle commissioni

Il presidente Giovanni Maniscalco ha convocato la seconda seduta del Consiglio comunale di Marsala. Il massimo consesso civico tornerà a riunirsi a Sala delle Lapidi lunedì 6 luglio, a partire dalle ore 10. La seduta è stata convocata con carattere d’urgenza. Sono nove i punti all’ordine del giorno, tra cui spicca la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. I 24 consiglieri si distribuiranno in base alle competenze e ai gruppi di appartenenza, che saranno rappresentanti in maniera proporzionale. Successivamente, le commissioni si riuniranno per eleggere al loro interno i presidenti e i vicepresidenti. Nel frattempo, sono stati consegnati al protocollo le composizioni dei vari gruppi consiliari. Rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi, una delle principali novità è rappresentata dalla costituzione di un gruppo unitario Forza Italia-Lega, con Enzo Sturiano e Duilio Piccione, mentre nel gruppo misto dovrebbero figurare soltanto esponenti della maggioranza che sostiene la sindaca Patti (Eleonora Milazzo, Piergiorgio Giacalone, Rino Passalacqua e Michele Gandolfo).

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, oltre alle comunicazioni e a tre debiti fuori bilancio, figurano anche una delibera riguardante l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies” per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali e l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2025.