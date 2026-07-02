Marsala: revocata l’ultima ordinanza, finisce l’emergenza Sarco

La sindaca di Marsala Andreana Patti ha revocato l’ordinanza dello scorso 29 giugno sull’emergenza legata all’incendio che alcune settimane fa ha interessato l’azienda Sarco. Di conseguenza, cessano tutte le misure precauzionali precedentemente disposte. Il nuovo provvedimento a firma della prima cittadina lilibetana tiene conto delle informazioni acquisite. Allo stato attuale, infatti, risulta che tutti i valori rilevati sono inferiori alle soglie di riferimento normativo e, in ragione di ciò, sono da escludere contaminazioni. Viene disattivato anche il COC (Centro Operativo Comunale) che era stato eccezionalmente attivato in modalità ristretta lo scorso 15 giugno, in seguito all’incendio.

L’Amministrazione comunale mette quindi la parola fine all’emergenza post incendio, gestita con la massima prudenza a salvaguardia della salute pubblica, ma in costante coordinazione con le Istituzioni e gli Enti preposti, che la sindaca Andreana Patti ringrazia “per la fattiva, professionale e solerte collaborazione, che ha consentito di contrarre al massimo i tempi di trattazione a tutela anche delle attività imprenditoriali coinvolte nella stessa emergenza”.