Marsala: Palazzo VII Aprile apre al pubblico con la teca del primo Registro anno 1861

Il nuovo presidente del Consiglio comunale di Marsala, Giovanni Maniscalco, ha disposto che il Palazzo VII Aprile di Marsala rimarrà aperto per le visite da lunedì a venerdì – dalle 9 alle 13 – fino al prossimo 10 luglio. “Apriamo la storica sede consiliare a cittadini e visitatori, con l’intento di ampliare ulteriormente gli orari di accoglienza – afferma Maniscalco -. Intanto, assieme alla storica Sala delle Lapidi, si potrà ammirare anche la teca che custodisce il primo Registro del Consiglio comunale del Regno d’Italia, riunitosi il 10 marzo 1861. Il prezioso dono della sindaca Andreana Patti è stato digitalizzato ed è ora visionabile attraverso un Qr code”.