Il Lions Club Marsala ha un nuovo direttivo, Ignazio Urso presidente

Il Lions Club di Marsala ha celebrato lo scorso 27 giugno la sua 67ª Charter, un traguardo che segna sessantasette anni di attività ininterrotta sul territorio. L’evento è coinciso con la tradizionale cerimonia del “Passaggio della Campana”, che ha visto l’avvicendamento alla guida del Club tra il Presidente uscente, l’Avv. Antonino Arangio, e il nuovo Presidente, il dottor Ignazio Urso. La serata è stata nobilitata dalla presenza di numerose autorità lionistiche e civili, tra cui il Past Governatore (PDG) Vincenzo Leone, la Sindaca di Marsala Dott.ssa Andreana Patti, il Presidente della II Circoscrizione Giovanni Scuderi e il Segretario Pasquale Perricone, oltre ai rappresentanti dei club Lions di Trapani, Castelvetrano e Alcamo. Un momento di profonda commozione è stato dedicato al ricordo dei soci defunti, onorati con un minuto di raccoglimento.

Riconoscimenti e Nuovi Ingressi

La celebrazione è stata l’occasione per conferire i prestigiosi Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza lionistica per l’impegno nel servizio, a diversi Past Presidenti per la loro attività negli anni sociali trascorsi: Roberto Chiavacci (2014/15), Vincenzo Menfi (2015/16), Sonia Bonfanti (2017/18), Pietro Di Girolamo (2018/19) e lo stesso Antonino Arangio (2020/21). Ulteriori riconoscimenti sono stati assegnati a Diego Maggio, per il significativo contributo all’incremento del numero dei soci, e ad Angelo Fici e Vito Alagna, che hanno festeggiato l’importante traguardo dei 50 anni di affiliazione al sodalizio. La famiglia del Lions Club Marsala continua a crescere con l’ingresso di due nuovi soci: Paola Sorrentino e Filippo Frazzetta. Il Nuovo Direttivo Con il passaggio della campana, è stato presentato il nuovo organigramma che affiancherà il Presidente Ignazio Urso per l’anno sociale entrante:

Primo Vice Presidente: Franca Donata Pellegrino

Franca Donata Pellegrino Secondo Vice Presidente / Segretario: Vincenzo Pantaleo (e Maria Elisabetta De Vita)

Vincenzo Pantaleo (e Maria Elisabetta De Vita) Tesoriere: Gianfranco D’Orazio

Gianfranco D’Orazio Presidente Comitato Soci (GMT): Sonia Bonfanti

Sonia Bonfanti Presidente Comitato Service (GST): Vitalba Pipitone

Vitalba Pipitone Presidente Comitato Marketing: Francesco Gandolfo

Francesco Gandolfo Coordinatore LCIF e Past Presidente: Antonino Arangio

Antonino Arangio Cerimoniere: Maria Flavia Sammartano

Maria Flavia Sammartano Censore: Roberto Chiavacci

Roberto Chiavacci Presidente Comitato Salute: Michele Fici

Il consiglio direttivo sarà completato dai consiglieri Diego Maggio, Paola M. Di Pietra, Carla Gatto, Luigi Alessandro, Elena Bellina, Pietro Cavasino, Renato Di Martino e Caterina Genna. Il Lions Club Marsala rinnova così il proprio impegno nel “servire” la comunità, pronti a tradurre i valori del lionismo in azioni concrete per il territorio.