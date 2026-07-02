Di Girolamo: “A Marsala dove si conferisce il residuo delle potature?”

“Numerosi operatori marsalesi del settore del verde pubblico evidenziano le difficoltà che incontrano, al termine degli interventi di manutenzione del verde, nel conferire gli sfalci, le potature e il materiale derivante dalle scerbature”. Lo afferma il consigliere di opposizione Gaspare Di Girolamo che chiede all’Amministrazione comunale di Marsala di valutare l’istituzione di un servizio dedicato ai manutentori del verde oppure la stipula di convenzioni con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti o con impianti autorizzati, così da consentire un conferimento regolare e conforme alla normativa. “Una situazione che crea disagi a chi lavora nel rispetto delle regole e che merita una risposta concreta – chiosa Di Girolamo -. Considerato che il contratto per il servizio di gestione dei rifiuti è in prossima scadenza, questo rappresenta il momento più opportuno per inserire nel nuovo affidamento soluzioni che rispondano alle esigenze degli operatori del settore e migliorino l’organizzazione del servizio”.

Il consigliere invita inoltre l’Amministrazione a predisporre gli atti necessari affinché venga sottoposta al Consiglio comunale una proposta di modifica del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, disciplinando in modo chiaro le modalità di conferimento degli sfalci, delle potature e degli altri residui vegetali prodotti dalle attività professionali di manutenzione del verde. “L’obiettivo non è soltanto quello di risolvere un problema segnalato da molte imprese del territorio, ma anche di offrire un servizio più efficiente, sostenere chi opera nel rispetto delle regole e favorire una gestione dei rifiuti sempre più ordinata e rispettosa dell’ambiente. Mi auguro che l’Amministrazione accolga questa proposta e che il Consiglio comunale possa esaminarla nell’interesse della comunità e delle attività produttive locali”, conclude il più votato tra i 430 consiglieri candidati alle ultime elezioni Amministrative di Marsala.