All’Avis di Marsala un’estate di… donazioni di sangue

Il Direttivo dell’Avis di Marsala ha stabilito che nei mesi di luglio e agosto le donazioni si potranno effettuare – di regola – nelle giornate di lunedì e giovedì. E ciò, in considerazione del fatto che, nei mesi estivi, la donazione di domenica non consente di vivere pienamente la giornata al mare (sconsigliato esporsi per troppo tempo al sole, soprattutto nelle ore calde). Pertanto, al fine di venire incontro alle richieste rappresentate da molti donatori, in questo mese è stata programmata una sola domenica di donazione, quella in memoria di Paolo Borsellino, così come prevede la direttiva regionale.

Il prospetto completo delle giornate Avis di Luglio:

Lunedì 6, 13 e 27

Giovedì 9, 16, 23 e 30Domenica 19

Prenotazioni online alla pagina https://avis-comunale-marsala.reservio.com/