A Trapani il mercato del giovedì si posta a Fontanelle Sud

Il trasferimento del tradizionale mercato del giovedì di Trapani entra nella fase operativa. Il Comune ha infatti pubblicato l’avviso destinato agli operatori commerciali per l’assegnazione dei nuovi posteggi nella futura sede di Fontanelle Sud, avviando ufficialmente il percorso che porterà allo spostamento dello storico appuntamento mercatale. La data definitiva del trasferimento sarà stabilita con un successivo decreto del sindaco. Si tratta di una decisione destinata a segnare un cambiamento importante per la città. Per molti anni il mercato del giovedì ha animato Piazzale Ilio, diventando un punto di riferimento per ambulanti e cittadini provenienti non solo da Trapani, ma anche dai comuni vicini.

La scelta

Alla base della scelta dell’amministrazione comunale vi sono soprattutto esigenze di viabilità e di riqualificazione urbana. Secondo il Comune, l’attuale collocazione del mercato crea notevoli disagi alla circolazione in una delle principali vie di accesso alla città e al porto. Inoltre, Piazzale Ilio sarà destinato a ospitare il parcheggio di interscambio del futuro sistema di trasporto rapido BRT. L’area di Fontanelle Sud è stata individuata come sede più idonea grazie agli ampi spazi disponibili, ai collegamenti con il trasporto pubblico e alla vicinanza con le principali arterie stradali e con lo svincolo autostradale, elementi che dovrebbero ridurre l’impatto sul traffico cittadino.

Le concessioni dei posteggi

Sebbene il trasferimento venga definito temporaneo, le nuove concessioni dei posteggi avranno validità fino al 31 dicembre 2032. Gli attuali concessionari potranno presentare domanda entro il 13 luglio tramite il portale “Impresa in un giorno”, mantenendo il diritto al proprio spazio purché risultino in regola con i pagamenti dovuti. Con questo provvedimento si apre una nuova fase per il mercato del giovedì, destinato a lasciare dopo decenni la storica sede di Piazzale Ilio per trasferirsi nel quartiere Fontanelle Sud.