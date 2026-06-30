Polizia di Stato: assegnati nuovi Funzionari alla Questura di Trapani

Il Questore di Trapani Egidio Di Giannantonio, ha accolto nei giorni scorsi i 3 nuovi funzionari che presteranno servizio presso gli uffici della Questura e dei Commissariati di Polizia della Provincia. I predetti provengono dalla Scuola Superiore di Polizia ove, nel mese di giugno 2026, hanno proficuamente completato il ciclo di formazione per funzionari. Come detto in premessa, provenienti dalla Scuola Superiore di Polizia al termine del 114° corso di formazione per commissari, sono stati direttamente assegnati presso la sede di Trapani i Commissari Giovanni Vitrano, Laura Vivirito e Federica Marino. Il dottor Vitrano, 29enne, palermitano, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno 2021, successivamente, ha conseguito un Master Universitario di II livello in Diritto Amministrativo ed uno in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma. Dopo talune esperienze professionali presso il Tribunale Civile e Penale di Palermo in qualità di tirocinante, il Dr. Vitrano, nel 2024, è entrato nei ranghi della Polizia di Stato nel ruolo di Vice Ispettore prestando servizio, al termine del corso, presso la Squadra Mobile di Pisa. In questa sede ha assunto le mansioni di Funzionario addetto del Commissariato di P.S. di Alcamo.

La Vivirito, 27 anni, anch’essa originaria di Palermo, ha conseguito, nell’anno 2022, la laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo talune esperienze professionali presso la Procura della Repubblica di Milano in qualità di tirocinante e quale funzionaria addetta all’Ufficio per il processo presso la Corte di Appello di Milano, nel 2025 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dopo il corso di formazione per funzionari il Commissario Vivirito ha assunto le mansioni di Funzionario addetto l’Ufficio Immigrazione. Ed ancora la dottoressa Laura Marino, 29 anni, originaria di Palermo, la quale, dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo nell’anno 2021, ha conseguito presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma due Master Universitari di II livello in Diritto Amministrativo e in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza. Anche la Marino dopo avere effettuato talune esperienze professionali presso il Tribunale Civile e Penale di Palermo in qualità di tirocinante è entrata a far parte della Polizia di Stato nel ruolo di Vice Ispettore prestando servizio, al termine del corso, presso la DIGOS della Questura di Pisa. Dopo il corso di formazione per funzionari il Commissario Marino è stato, temporaneamente, assegnato quale Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto.