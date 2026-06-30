Per Petrosino 254mila euro per potenziare il Centro Comunale di Raccolta rifiuti

L’Amministrazione comunale di Petrosino ha ottenuto un finanziamento di 254.213 euro destinato al miglioramento e potenziamento del Centro Comunale di Raccolta (CCR) dei rifiuti urbani. Il contributo è stato concesso nell’ambito del Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027, per sostenere lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture strategiche dell’isola. Il Centro Comunale di Raccolta rappresenta il fulcro del sistema di raccolta differenziata.

“Grazie a questo finanziamento – affermano dall’Amministrazione comunale – il CCR di Petrosino sarà oggetto di significativi interventi di ammodernamento e potenziamento, volti a migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’accessibilità del servizio per tutti gli utenti. L’obiettivo primario è quello di incentivare e massimizzare la raccolta differenziata, un obbligo normativo e un dovere civico essenziale per la tutela dell’ambiente – continuano il sindaco Giacomo Anastasi e l’assessore Antonio Salmeri -. Il potenziamento del CCR è uno strumento strategico per consentire al nostro Comune di migliorare sempre di più le percentuali di raccolta differenziata, contribuendo così a ridurre il quantitativo di rifiuti da smaltire in discarica e a promuoverne il recupero. Questo finanziamento non è un punto di arrivo, ma un’importante tappa di un percorso che vede il Comune di Petrosino impegnato in prima linea per la tutela del proprio territorio e per la qualità della vita dei suoi cittadini”. Ulteriori dettagli sullo sviluppo del progetto e sui tempi di realizzazione saranno comunicati attraverso i canali istituzionali dell’Ente.