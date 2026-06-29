A Mazara si festeggia la solennità della Madonna del Paradiso

Dal 4 al 19 luglio si terrà la solennità della Madonna del Paradiso, patrona della Diocesi di Mazara, nell’omonimo Santuario. Ecco il programma:

Sabato 4 luglio: dopo la santa messa delle ore 18,30, discesa della sacra effige. Mercoledì 8: ore 8,30, santa messa; ore 18,30, santa messa e, a seguire, processione dell’effige sino ad arrivare in Cattedrale. Giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 (Cattedrale): ore 9 e ore 19, santa messa. Domenica 12 (Cattedrale): ore 9 e ore 11, santa messa; ore 19, solenne pontificale presieduto dal Vescovo monsignor Calogero La Piana; a seguire processione sino alla parrocchia Santa Maria di Gesù. Martedì 14: ore 19 (parrocchia S.M. di Gesù), santa messa e, a seguire, processione privata sino all’ospedale “Abele Ajello”. Giovedì 16: ore 19, trasferimento in forma privata, alla parrocchia San Giuseppe di Borgata Costiera. Venerdì 17: ore 20, trasferimento in forma privata nella chiesa San Michele. Sabato 18: ore 20, la sacra effigie verrà trasferita, in processione, dalla chiesa San Michele alla Cattedrale. Domenica 19 (Cattedrale): ore 9 e ore 11, santa messa; ore 19, santa messa e processione sino al Santuario Maria Ss. del Paradiso. (Dal 20 al 23 luglio la sacra effigie della Madonna del Paradiso rimarrà esposta nel Santuario a beneficio dei fedeli che vorranno visitarla e pregare il Santo Rosario per la pace. Ogni giorno alle ore 8,30 e alle ore 18,30 saranno celebrate le sante messe al Santuario).