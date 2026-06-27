Mazara, allarme alla spiaggia in città. Futuro Nazionale:” Chiazza verde e topi”

Una vistosa chiazza di colore verdastro, accompagnata da un intenso odore stagnante e nauseabondo, è comparsa alla base di una delle scalinate in muratura che conducono all’arenile della “Spiaggia in Città”, sul Lungomare Giuseppe Mazzini, riaccendendo le preoccupazioni dei cittadini sulle condizioni ambientali dell’area. A lanciare l’allarme è il Comitato 218 Futuro Nazionale di Mazara del Vallo, che richiama l’attenzione sulla storia della spiaggia cittadina, per anni interessata dalla presenza di scarichi fognari abusivi o non adeguatamente depurati, che avevano compromesso la balneabilità del litorale. Sebbene, grazie agli interventi di risanamento, gli scarichi superficiali siano stati eliminati e la balneazione sia stata ripristinata dal 2016, il Comitato teme che possano riaffiorare gli effetti dell’inquinamento storico.

Secondo quanto evidenziato nella nota, la cessazione degli scarichi non elimina automaticamente la contaminazione accumulata nel sottosuolo. Residui organici e sostanze nutritive come azoto e fosforo possono infatti essersi stratificati nella sabbia e, in particolari condizioni, come l’innalzamento della falda o le mareggiate, riaffiorare in superficie. Questo fenomeno favorirebbe il ristagno dell’acqua e la cosiddetta eutrofizzazione, con la proliferazione di microalghe e batteri responsabili sia della colorazione verde sia del cattivo odore. A destare ulteriore preoccupazione è anche la presenza di numerosi ratti nell’area. Secondo il Comitato, l’acqua stagnante e i residui organici in decomposizione rappresenterebbero un ambiente ideale per la proliferazione dei roditori, che avrebbero trovato rifugio nelle intercapedini delle scalinate e nei muretti del lungomare, a poca distanza dall’arenile frequentato da residenti e turisti.

La “Spiaggia in Città”, nel tratto compreso tra il Lungomare Mazzini e il Lungomare San Vito, viene definita dal Comitato il principale biglietto da visita turistico di Mazara del Vallo, un litorale a ridosso del centro storico che, proprio per il suo valore paesaggistico ed economico, non può permettersi situazioni di degrado. Per questo motivo il Comitato 218 Futuro Nazionale ha rivolto un appello al vicesindaco Billardello e all’Amministrazione comunale, chiedendo l’attivazione immediata di un intervento straordinario coordinato che comprenda il campionamento e l’analisi chimico-batteriologica dell’acqua, il transennamento dell’area interessata dalla pozzanghera e una derattizzazione straordinaria d’urgenza. Il Comitato conclude annunciando che monitorerà quotidianamente lo stato dei luoghi e che, qualora non dovessero arrivare risposte concrete da parte dell’Amministrazione, si riserva di rivolgersi alle autorità competenti e alla magistratura per la tutela della salute pubblica e del decoro urbano.