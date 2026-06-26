Asp di Trapani: un numero unico nazionale per tutte le dipendenze patologiche

L’Asp di Trapani fa sapere che è stato attivato un numero unico nazionale per tutte le dipendenze patologiche. Il numero 800 940789, a cura dell’Istituto Superiore di Sanità del ministero della Salute, diviene il fulcro delle attività di informazione e orientamento fornite da counselor specializzati in tema di droghe, fumo, alcol, gioco d’azzardo, doping. Il numeroverde, realizzato con il finanziamento del Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, è accessibile da cellulare o linea fissa ed è un servizio anonimo e gratuito. A rispondere è un’équipe composta da psicologi, ricercatori e professionisti specializzati nell’ambito delle dipendenze. Una voce guida fornirà all’utente la possibilità di scegliere verso quale ambito orientare la conversazione con il counselor di riferimento, che sarà formato su tutte le dipendenze. Inoltre ai servizi già dedicati alle dipendenze da droghe, fumo, alcol, gioco d’azzardo e doping si aggiunge oggi una nuova linea specialistica dedicata alle dipendenze da Internet e nuove tecnologie.

Il Numero Verde Nazionale Unico Dipendenze è rivolto a: persone che vivono problematiche legate a sostanze o dipendenze comportamentali familiari e caregiver; insegnanti ed educatori; operatori sanitari e sociali.A livello territoriale l’ASP Trapani, tramite l’UOC Dipendenze e Ser.D. del Dipartimento Salute Mentale, con presidi su tutto il territorio provinciale, offre una serie di servizi a libero accesso, su indicazione del proprio medico di base o del pediatra di libera scelta. Nei giorni scorsi peraltro, l’Asp di Trapani ha incontrato diversi giovani studenti per sensibilizzare sul tema delle dipendenze.