Marsala: si insedia il nuovo Consiglio comunale, termina l’era Sturiano

È iniziata l’affollata seduta di insediamento del Consiglio comunale di Marsala, presieduta dal candidato più votato alle ultime amministrative, il consigliere Gaspare Di Girolamo. Presente la Giunta Patti al completo, quella al momento dalla sindaca nominata, il deputato regionale Stefano Pellegrino, l’ex sindaco Renzo Carini e numerosi rappresentanti dei partiti e movimenti politici. Come da ordine del giorno, la seduta si apre con il giuramento dei 24 consiglieri comunali in carica. Dopo Gaspare Di Girolamo, il primo a giurare, arriva Enzo Sturiano, più volte presidente del Consiglio comunale e che, quasi certamente, dovrà adesso lasciare l’incarico, in quanto esponente di minoranza. L’era Sturiano – rieletto tra le fila di Forza Italia che ha sostenuto Giulia Adamo come candidata sindaca – termina qua. A seguire sfilata dei nuovi esponenti di Sala delle Lapidi e di Giovanni Maniscalco nello specifico, che nei giorni scorsi, durante una seduta di maggioranza, ha ottenuto i voti utili per diventare il prossimo Presidente dell’Assise Civica. Seguiranno aggiornamenti. VIDEO DIRETTA: