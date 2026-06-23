Muore in un inseguimento a Linate, il vigile Francesco Imprezzabile era di Mazara

Francesco Imprezzabile, 39enne agente della Polizia Municipale di Milano e mazarese di origine, è morto ieri sera in un incidente a Linate. Secondo le prime ricostruzioni del sinistro, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto di servizio mentre stava inseguendo un suv che avrebbe forzato un posto di blocco nella zona di Ponte Lambro, quindi in servizio. Le ricerche dell’auto pirata però, sono ancora in corso. Ancora non si sa però, se Imprezzabile abbia perso il controllo della due ruote autonomamente o per uno speronamento subito dal suv che è scappato. Il vigile, noto in città, era molto ligio al dovere e orgoglioso di indossare la divisa, così come ha raccontato più volte sul suo profilo Facebook.