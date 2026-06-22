Camper di Rai Uno racconta la tradizione e la cultura della Provincia di Trapani

Camper Osteria Italia, il programma di Rai Uno mattutino dedicato ai viaggi, al turismo e alla scoperta dei territori italiani, ha scelto la provincia di Trapani come protagonista di un articolato viaggio televisivo alla scoperta di paesaggi, tradizioni, eccellenze culturali e autentiche esperienze locali. Latroupe del programma (di cui è autrice Domizia Mattei, con la regia di Claudio Giusti e la conduttrice Elisa Silvestrin), ha realizzato una serie di servizi e approfondimenti che accompagneranno i telespettatori lungo un itinerario affascinante tra alcune delle località più rappresentative della Sicilia occidentale. Le riprese hanno coinvolto i comuni di Erice, Trapani, Salemi, Custonaci, Mazara del Vallo, Castellammare del Golfo, Gibellina, Calatafimi Segesta con un racconto che intreccia mare, sport, arte, storia, cultura e tradizioni popolari. Le telecamere Rai hanno documentato i luoghi simbolo di questo territorio, mettendo in evidenza il patrimonio naturalistico e paesaggistico che rende unica la provincia trapanese.

Sport, artigianato e tradizioni produttive

Ampio spazio è stato dedicato alle attività legate al mare e agli sport estivi, dal canottaggio alla vela, fino al kitesurf nella suggestiva Laguna dello Stagnone, uno degli scenari più iconici della Sicilia. Il viaggio è proseguito inoltre alla scoperta dell’artigianato locale e delle tradizioni produttive, con particolare attenzione alla maestria dei bottai marsalesi, custodi di un sapere tramandato di generazione in generazione e strettamente legato alla storia del vino Marsala, alla tessitura dei tappeti ericini, alla lavorazione dei gioielli e accessori con coralli di sale. Il racconto si sofferma anche sul patrimonio artistico e culturale del territorio, con una tappa al Santuario dell’Annunziata a Trapani offrendo uno sguardo autentico sulle comunità locali.

Le Egadi tra natura, mare e archeologia

Un capitolo significativo riguarda le isole Egadi. La troupe ha raggiunto Levanzo, Favignana e Marettimo, entrando in contatto con le comunità isolane e documentando alcuni degli scorci più suggestivi dell’arcipelago. Le riprese raccontano la natura incontaminata, i sentieri naturalistici, le attività legate al mare e il prezioso lavoro svolto dall’Area Marina Protetta per la tutela e la valorizzazione dell’ecosistema marino. Particolare attenzione è stata riservata anche alla Grotta del Genovese di Levanzo, straordinaria testimonianza archeologica e uno dei siti preistorici più importanti del Mediterraneo.

Una vetrina nazionale per la Sicilia Occidentale

La presenza di Camper rappresenta un’importante occasione di promozione per l’intero territorio provinciale, consentendo di raggiungere un vasto pubblico nazionale e di valorizzare le numerose attrattive della destinazione attraverso il racconto televisivo. L’iniziativa contribuisce infatti a rafforzare l’immagine della Sicilia Occidentale come meta turistica capace di offrire esperienze autentiche, sostenibili e diversificate durante tutto l’anno. L’attività della redazione giornalistica è stata supportata dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale che ha svolto un ruolo di coordinamento degli itinerari, dei contatti e delle attività sul territorio, favorendo la realizzazione delle riprese e l’individuazione delle esperienze più rappresentative. Fondamentale è la collaborazione istituzionale con la Regione Siciliana che ha consentito di ottimizzare le attività di produzione e di mettere in risalto le migliori eccellenze culturali, ambientali, enogastronomiche e turistiche della Sicilia Occidentale.

La capacità turistica della Sicilia Occidentale

Le immagini e i racconti realizzati saranno trasmessi in 5 puntate che andranno in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio offrendo una straordinaria vetrina nazionale alla provincia, alle sue comunità e al patrimonio di storia, cultura e natura. Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale: “La scelta della redazione di Camper di dedicare un ampio racconto alla provincia rappresenta un’importante conferma dell’attrattività e della crescente capacità del nostro territorio di proporsi sui mercati turistici nazionali e internazionali. Attraverso immagini, storie e testimonianze autentiche – prosegue – un vasto pubblico potrà conosce non soltanto le nostre straordinarie bellezze paesaggistiche, ma anche il patrimonio culturale, le tradizioni, le comunità e le eccellenze. Come Distretto Turistico abbiamo lavorato in stretta sinergia con i territori e con le istituzioni per costruire un racconto capace di valorizzare l’identità più autentica e di promuovere un turismo sostenibile e diffuso durante tutto l’anno”.