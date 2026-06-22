Svincolo di Castellammare del Golfo, riapertura prevista entro il 10 luglio

Buone notizie per automobilisti, residenti e operatori turistici del territorio. Lo svincolo autostradale di Castellammare del Golfo sull’A29 Palermo-Mazara del Vallo dovrebbe tornare pienamente operativo entro il prossimo 10 luglio, al termine degli interventi di ripristino e messa in sicurezza avviati da Anas. La chiusura delle rampe in direzione Palermo era stata disposta lo scorso aprile in seguito al cedimento di una porzione del piano viabile, causato dalle intense precipitazioni che avevano interessato il territorio nelle settimane precedenti. Per ragioni di sicurezza erano state interdette sia la rampa di uscita per i veicoli provenienti da Trapani e diretti a Castellammare del Golfo, sia quella di ingresso verso Palermo.

I lavori, programmati da Anas, hanno riguardato il consolidamento dell’area interessata dall’abbassamento della carreggiata e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’infrastruttura. Durante il periodo di chiusura il traffico è stato deviato sugli svincoli di Alcamo Est e Alcamo Ovest, con inevitabili disagi per gli utenti della strada. La riapertura rappresenta una notizia particolarmente importante in vista del pieno della stagione estiva, quando il comprensorio di Castellammare del Golfo, Scopello e della Riserva dello Zingaro registra un notevole incremento dei flussi turistici. Il ritorno alla normale viabilità consentirà di agevolare gli spostamenti e ridurre i tempi di percorrenza lungo uno degli assi stradali più utilizzati della provincia di Trapani. Anas continuerà a monitorare il tratto interessato dagli interventi.