Spiagge libere, arrivano i soldi dalla Regione per sei comuni trapanesi

Un finanziamento regionale di quasi 150 mila euro per rendere le spiagge libere più accoglienti, accessibili e funzionali in vista della stagione estiva. È questo il risultato ottenuto dal Comune di Mazara del Vallo nell’ambito del programma promosso dall’Assessorato regionale al Territorio e Ambiente, che ha destinato complessivamente cinque milioni di euro a sostegno di 81 Comuni costieri siciliani, sette dei quali nel Trapanese. Secondo il decreto firmato dal Dipartimento Ambiente, Mazara rientra tra gli enti ammessi a contributo, con un finanziamento pari a quasi 150mila euro rispetto ai circa 205mila inizialmente richiesti. Le risorse saranno destinate all’incremento e al miglioramento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate, con l’obiettivo di elevare gli standard di fruizione degli arenili pubblici e offrire servizi sempre più efficienti sia ai residenti sia ai numerosi turisti che durante i mesi estivi scelgono il litorale mazarese.

“Esprimiamo soddisfazione per il risultato raggiunto – ha spiegato il sindaco Salvatore Quinci – si tratta di un finanziamento importante che ci consentirà di migliorare concretamente la qualità dei servizi nelle spiagge libere della città. Gli interventi riguarderanno il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, la revisione e il miglioramento delle docce, l’installazione di dotazioni per la raccolta differenziata, il rafforzamento dell’accessibilità agli arenili attraverso passerelle e ausili per persone con disabilità, il miglioramento delle aree dedicate ai bambini e agli animali d’affezione, oltre a segnaletica, punti informativi, iniziative di sensibilizzazione ambientale e attrezzature utili a una fruizione più ordinata e sicura degli spazi balneari”.

Il finanziamento arriva in un momento particolarmente significativo per la città, già impegnata nelle operazioni di pulizia straordinaria degli arenili e nell’allestimento delle spiagge con passerelle, docce, isole ecologiche e altre attrezzature previste dal piano predisposto dall’amministrazione comunale. Con questo contributo, il Comune potrà rafforzare il percorso già avviato negli ultimi anni per una migliore gestione delle spiagge libere, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all’inclusione e alla qualità dell’accoglienza. “Le spiagge libere sono un patrimonio pubblico da curare con attenzione. Intervenire su accessibilità, decoro, servizi e sicurezza significa migliorare la vivibilità del nostro litorale per i cittadini, per le famiglie, per i bagnanti e per i visitatori. È un lavoro che richiede programmazione e continuità, e questo finanziamento ci permette di compiere un ulteriore passo avanti. Vogliamo spiagge sempre più fruibili – conclude Quinci –, decorose e accessibili perché il mare è una delle risorse principali della nostra città e deve essere vissuto da tutti nelle migliori condizioni possibili”.

L’iniziativa regionale punta infatti a sostenere i Comuni costieri nell’implementazione di servizi essenziali per la fruizione delle spiagge libere, con particolare attenzione al decoro urbano, all’accessibilità per le persone con disabilità e alla valorizzazione del patrimonio naturalistico. E con i suoi quasi 150mila euro, Mazara è il terzo Comune non capoluogo di provincia, ad avere ottenuto il maggior contributo. Di più hanno ottenuto soltanto Porto Empedocle (quasi 170mila euro) e Augusta (oltre 160mila euro). Superiori poi gli importi per Palermo (oltre 200mila euro) e Catania, intorno ai 185mila euro). Per il Trapanese sono presenti anche Campobello di Mazara (107.110,77 €), Castellammare del Golfo (67.000,00 €), Erice (89.704,17 €), Misiliscemi (54.992,38 €), Trapani (96.840,00 €) e Valderice (33.000,00 €).