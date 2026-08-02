Al Museo del Vino di Marsala il 5 agosto inizia una rassegna letteraria

Si chiama “Il vino racconta” la mini-rassegna di incontri con gli autori che si terrà al Museo del Vino di Palazzo Fici, pensata dai giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano e organizzata dal Comune di Marsala. Tre gli appuntamenti in programma: il 5 agosto con Gaspare Grammatico e il suo ultimo romanzo, “La mentalità del granchio”; il 22 agosto con Roberto Puglisi che presenta “Amare vuol dire non perdersi mai”; il 26 agosto con Gaetano Savatteri e Salvatore Picone e il loro “In Sicilia con Andrea Camilleri”. Gli incontri si terranno a partire dalle 19, ad ingresso libero.

A conclusione delle presentazioni è prevista una degustazione di vini del territorio, con il coinvolgimento delle cantine marsalesi che aderiscono all’iniziativa: “Marino Abate”, “Baglio Oro”, “Pietro Pulizzi”. Un’ora prima degli incontri, dalle 18 alle 19, in occasione della rassegna, per chi volesse, è possibile visitare gratuitamente il Museo del vino. “La rassegna – spiega Jana Cardinale – nasce con l’obiettivo di coniugare letteratura, territorio e promozione dell’identità enologica di Marsala e intende trasformare il museo del vino in uno spazio di incontro tra autori e pubblico, valorizzando uno dei simboli più rappresentativi della città attraverso il racconto, il giornalismo e la narrativa”. “L’iniziativa – commenta l’assessore alla Cultura, Enrico La Sala – vuole offrire ai cittadini e ai visitatori un percorso culturale in cui il vino diventa filo conduttore di esperienze, storie e identità, contribuendo ad arricchire il calendario degli appuntamenti estivi della città”.

La rassegna è stata concepita in stretta sinergia con la Biblioteca comunale di Marsala nell’ambito delle attività finanziate attraverso il progetto “Città che legge”. Utilizza a tal proposito i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti impegnati in politiche di promozione della lettura ed ha l’obiettivo di rafforzare la rete culturale cittadina e favorire un’integrazione tra le politiche di promozione della lettura e quelle di valorizzazione del patrimonio enologico e identitario del territorio. Partner della kermesse è la libreria “Mondadori” di Marsala.