Mattarella sarà a Pantelleria il 28 luglio per i 10 anni del Parco Nazionale

PANTELLERIA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si recherà a Pantelleria il prossimo 28 luglio. Lo ha comunicato il presidente del Parco Nazionale di Pantelleria, Italo Cucci, spiegando che il Capo dello Stato ha aderito al suo caloroso invito per festeggiare il decimo anniversario dell’istituzione del Parco, da lui stesso voluto. Dalla nascita della Repubblica Italiana, il presidente Mattarella è in assoluto il primo Capo di Stato a visitare ufficialmente l’isola di Pantelleria.

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