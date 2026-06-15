Rapina ad una minorenne nel centro storico di Mazara del Vallo: arrestato l’autore

Rapina a una minorenne nel centro storico di Mazara del Vallo: la Polizia di Stato individua ed arresta il rapinatore

Ha un nome e un volto l’autore della violenta rapina subita lo scorso 21 maggio da una ragazza di 17 anni nel pieno centro storico di Mazara del Vallo. Gli agenti della squadra investigativa del locale Commissariato di P.S. hanno arrestato un mazarese classe ’72, pluripregiudicato e senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Marsala.

I fatti risalgono alla prima serata del 21 maggio: intorno alle 21:15, la giovane vittima stava passeggiando con un’amica in via San Giovanni, diretta verso piazza Chinea, quando è stata affiancata dal malvivente. L’uomo, impugnando un’arma — descritta dalla vittima come una pistola — ha puntato l’oggetto contro la minore e le ha strappato con violenza la borsetta dalla spalla, per poi dileguarsi tra i vicoli del centro storico.

A seguito della denuncia redatta la mattina seguente, la squadra investigativa del Commissariato di P.S. mazarese avviava immediatamente le indagini e, grazie alla scrupolosa e tempestiva acquisizione e disamina delle numerose immagini videoregistrate dagli impianti di videosorveglianza comunali e privati della zona e alle informazioni acquisite presso fonti informative gravitanti nei vicoli della casbah di Mazara del Vallo, riusciva a identificare con assoluta certezza l’autore della rapina.

Quest’ultimo, un soggetto mazarese con numerosi precedenti di polizia, in data 25 maggio u.s. è stato deferito per il reato di rapina aggravata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala che, condividendo le conclusioni investigative del Commissariato di P.S., ha richiesto al competente G.I.P. la misura cautelare della custodia cautelare in carcere a suo carico. Nonostante le difficoltà nella ricerca dell’indagato, essendo quest’ultimo senza fissa dimora, si riusciva a rintracciare il soggetto che veniva accompagnato al carcere di Trapani