Odontoiatri e medici a confronto sulla radioprotezione con il CAO Trapani

Si è svolto con grande partecipazione e vivo interesse il convegno formativo accreditato ECM dal titolo “D.Lgs. 101/2020: cosa sapere”, organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri (CAO) di Trapani presso la Sala Conferenze dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani. L’iniziativa, rivolta a medici chirurghi e odontoiatri, ha registrato una significativa presenza di professionisti provenienti da tutto il territorio provinciale, confermando l’attenzione della categoria verso le tematiche legate alla radioprotezione e agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Particolarmente apprezzata la relazione del Dott. Stefano Almini, considerato uno dei maggiori esperti italiani in materia di radioprotezione, che ha saputo mantenere alta l’attenzione della platea per l’intera durata dei lavori grazie a un’esposizione chiara, concreta e ricca di riferimenti pratici. Numerosi gli interventi e le domande dei partecipanti, a testimonianza dell’interesse suscitato dagli argomenti affrontati. Nel corso della giornata sono stati approfonditi gli aspetti applicativi del Decreto Legislativo 101/2020, con particolare riferimento agli obblighi del titolare della pratica, alla valutazione dei rischi, alle misure di protezione per operatori e pazienti, nonché alla gestione documentale e agli adempimenti ispettivi. Soddisfazione è stata espressa dal presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Trapani, Vito Sanci, che ha sottolineato l’importanza della formazione continua per garantire elevati standard professionali e la massima tutela dei pazienti.

“La straordinaria partecipazione registrata sabato – ha dichiarato il presidente Sanci – conferma quanto sia sentita tra i professionisti l’esigenza di un aggiornamento costante su tematiche normative e di sicurezza che incidono direttamente sull’attività quotidiana. Ringraziamo il dottor Stefano Almini per la competenza e la disponibilità dimostrate. La qualità della sua relazione ha consentito ai partecipanti di approfondire aspetti complessi della normativa con un approccio pratico e immediatamente applicabile. Come CAO continueremo a promuovere momenti formativi di alto livello, nella convinzione che la conoscenza rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita professionale e per la tutela della salute dei cittadini”.

L’evento rientra nel programma di aggiornamento professionale promosso dalla CAO Trapani e ha consentito ai partecipanti di acquisire crediti ECM validi per il triennio formativo in corso.