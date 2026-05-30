Scontro auto-scuolabus, migliorano le condizioni dei feriti. Dimessi 3 minori

TRAPANI (ITALPRESS) – Migliorano le condizioni delle persone coinvolte nell’incidente stradale avvenuto ieri a Mazara del Vallo. Lo rende noto la Direzione strategica dell’Asp di Trapani attraverso un aggiornamento sullo stato di salute dei feriti ricoverati nei diversi ospedali della provincia e della Sicilia occidentale.

Tre minori sono stati dimessi già nella serata di ieri, mentre un ragazzo di 16 anni resta ricoverato all’ospedale di Mazara del Vallo, dove le sue condizioni vengono definite stabili. Stabile anche il quadro clinico dei tre fratellini trasferiti a Palermo; per uno di loro è stata già ridotta la frattura riportata nell’incidente. Buone le condizioni dei quattro minori ricoverati all’ospedale di Trapani e dei tre assistiti all’ospedale di Marsala. Restano ricoverati a Mazara del Vallo anche tre adulti: uno di loro sarà trasferito a breve nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Marsala per proseguire le cure. Nel complesso, il bollettino evidenzia un’evoluzione favorevole delle condizioni dei feriti, con diversi pazienti già dimessi e nessun aggravamento segnalato dai sanitari.

– foto Vigili del Fuoco –

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