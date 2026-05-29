Università, l’Ersu Palermo rafforza l’offerta abitativa per gli studenti

PALERMO (ITALPRESS) – Con l’apertura ufficiale della nuova struttura di housing universitario in piazza Gran Cancelliere, a Palermo – capace di accogliere fino a 30 studenti – l’Ersu Palermo compie un ulteriore passo avanti nel proprio piano di potenziamento dei servizi abitativi.

Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi ieri, hanno preso parte il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, Mimmo Turano, l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, il dirigente generale dell’Istruzione, Vincenzo Cusumano, e i presidenti dei quattro ERSU siciliani: Giuseppe Giordano (Palermo), Filippo Camiolo (Enna), Alberto De Luca (Messina), Salvo Santamaria (Catania), nonché il rettore dell’Università degli studi di Palermo, Massimo Midiri.

“L’Ersu Palermo è impegnato in prima linea per garantire agli studenti condizioni di studio e di vita sempre più adeguate – ha dichiarato il presidente dell’Ente, Giuseppe Giordano -. Esprimo il mio più sincero ringraziamento al governo nazionale e al governo regionale per il costante sostegno e per l’importante opportunità offerta dal PNRR: grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Università, con il partenariato pubblico-privato, potremo incrementare l’attuale dotazione di 938 posti alloggio di ERSU Palermo, fino a ulteriori 680 posti letto in Sicilia occidentale (il bacino dell’Ente) di cui circa la metà a Palermo, andando quindi a potenziare anche i poli universitari sul territorio”.

Il nuovo edificio di Palermo, in piazza Gran Cancelliere, ristrutturato secondo criteri di sostenibilità energetica e accessibilità, si aggiunge alle residenze già operative e rappresenta il primo tassello di una serie di interventi che porteranno a un sensibile aumento dell’offerta abitativa entro il 2026.

“Investire negli alloggi universitari – ha sottolineato Giordano – significa investire nel futuro della nostra isola, rendendo Palermo e l’intera Sicilia occidentale sempre più attrattive per i giovani talenti provenienti da tutto il mondo”.

-Foto ufficio stampa Ersu-

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