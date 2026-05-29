Scontro tra uno scuolabus e un’auto nel Trapanese, diversi feriti

TRAPANI (ITALPRESS) – Incidente stradale a Mazara del Vallo, nel Trapanese. A scontrarsi, per cause in via di accertamento, uno scuolabus e un’auto. Nello scontro lo scuolabus si è ribaltato su un lato. Si segnalano diversi feriti tra bambini, conducenti dei due mezzi e assistenti.

L’incidente è accaduto intorno alle 14.15 circa, tra la via Salemi e la via Rosario Ballatore. Coinvolta una Nissan Qashwai proveniente da via Ballatore e lo scuolabus che viaggiava sulla via Salemi. Pare che all’interno dell’auto ci fosse una famiglia. Sul bus, invece, c’erano diversi bambini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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