Su Tivusat in esclusiva concerti, lirica, jazz e danza

ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (canale 49 di Tivusat) il jazz rende omaggio al sassofonista Stan Getz protagonista del cool jazz nel secondo dopoguerra. Il venerdì sera appuntamento con la rassegna New Frontier e il nuovo lavoro del chitarrista statunitense Bryce Dessner, accompagnato dalla voce di Isabelle Huppert e Sara Ott al pianoforte. Sempre a giugno uno speciale sulla Danza tra grandi produzioni in prima visione e due appuntamenti live d’eccezione: Un saut dans le bleu di Carolyn Carlson, in programma il 30 giugno e l’omaggio a Hans van Manen firmato dal Dutch National Ballet, in diretta il 3 luglio.La programmazione dedicata ai Concerti Classici chiude il percorso tematico dedicato al Piano con una parata di grandi interpreti della scena internazionale: Alexandre Kantorow in prima visione, accanto a Lucas Debargue, Mao Fujita, Mitsuko Uchida, Beatrice Rana, Pavel Kolesnikov e Samson Tsoy, anch’egli protagonista di una prima.Spazio inoltre a quattro programmi diretti dal maestro Giovanni Antonini, flautista virtuoso e uno dei direttori d’orchestra più ispirati del movimento della musica antica, qui alla guida de Il Giardino Armonico e della Czech Philharmonic. Per l’Opera, la proposta è Tchaikovsky, con tre titoli emblematici del suo repertorio: Iolanta, Eugene Onegin e The Enchantress. Chiude il mese la serie New Talents, con Young Euro Classic 2025 e la Joven Orquesta Nacional de España, protagonista lunedì 29 di una prima assoluta.

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