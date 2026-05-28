Su Tivusat in esclusiva concerti, lirica, jazz e danza

ROMA (ITALPRESS) – Su Mezzo (canale 49 di Tivusat) il jazz rende omaggio al sassofonista Stan Getz protagonista del cool jazz nel secondo dopoguerra. Il venerdì sera appuntamento con la rassegna New Frontier e il nuovo lavoro del chitarrista statunitense Bryce Dessner, accompagnato dalla voce di Isabelle Huppert e Sara Ott al pianoforte. Sempre a giugno uno speciale sulla Danza tra grandi produzioni in prima visione e due appuntamenti live d’eccezione: Un saut dans le bleu di Carolyn Carlson, in programma il 30 giugno e l’omaggio a Hans van Manen firmato dal Dutch National Ballet, in diretta il 3 luglio.
La programmazione dedicata ai Concerti Classici chiude il percorso tematico dedicato al Piano con una parata di grandi interpreti della scena internazionale: Alexandre Kantorow in prima visione, accanto a Lucas Debargue, Mao Fujita, Mitsuko Uchida, Beatrice Rana, Pavel Kolesnikov e Samson Tsoy, anch’egli protagonista di una prima.
Spazio inoltre a quattro programmi diretti dal maestro Giovanni Antonini, flautista virtuoso e uno dei direttori d’orchestra più ispirati del movimento della musica antica, qui alla guida de Il Giardino Armonico e della Czech Philharmonic. Per l’Opera, la proposta è Tchaikovsky, con tre titoli emblematici del suo repertorio: Iolanta, Eugene Onegin e The Enchantress. Chiude il mese la serie New Talents, con Young Euro Classic 2025 e la Joven Orquesta Nacional de España, protagonista lunedì 29 di una prima assoluta.
La programmazione dedicata ai Concerti Classici chiude il percorso tematico dedicato al Piano con una parata di grandi interpreti della scena internazionale: Alexandre Kantorow in prima visione, accanto a Lucas Debargue, Mao Fujita, Mitsuko Uchida, Beatrice Rana, Pavel Kolesnikov e Samson Tsoy, anch’egli protagonista di una prima.
Spazio inoltre a quattro programmi diretti dal maestro Giovanni Antonini, flautista virtuoso e uno dei direttori d’orchestra più ispirati del movimento della musica antica, qui alla guida de Il Giardino Armonico e della Czech Philharmonic. Per l’Opera, la proposta è Tchaikovsky, con tre titoli emblematici del suo repertorio: Iolanta, Eugene Onegin e The Enchantress. Chiude il mese la serie New Talents, con Young Euro Classic 2025 e la Joven Orquesta Nacional de España, protagonista lunedì 29 di una prima assoluta.
– Foto www.pexels.com –
(ITALPRESS).