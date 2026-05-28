Prevenzione, sport e divertimento: al via “Spiagge della salute” 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prevenzione, sport e divertimento nelle più grandi palestre a cielo aperto del nostro Paese: gli arenili. E’ pronta a partire la seconda edizione di Spiagge della Salute, l’evento itinerante che fornirà a cittadini e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e nutrizionale, proponendo contestualmente attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per persone di ogni età. L’iniziativa è promossa da A.S.C. Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il contributo incondizionato di Giuliani e il supporto di Valsoia.La nuova edizione della manifestazione è stata presentata questa mattina a Roma, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella sede nazionale di Confcommercio, alla quale hanno preso parte la presidente nazionale di A.S.C, Maria Cecilia Morandini; il membro della giunta nazionale del CONI, Francesco Montini; il presidente nazionale di SIB, Antonio Capacchione; la founder di Spiagge della Salute, Maria Assunta Martino; i referenti delle società scientifiche ADOI, Luca Fania, e ADI, Maria Grazia Carbonelli; il general manager di Giuliani, Gaetano Colabucci e il senior international marketing manager di Valsoia, Filippo Taveri.“Con questa seconda edizione di ‘Spiagge della Salutè, come A.S.C., riaffermiamo il nostro impegno nel portare lo sport e la cultura del benessere al di fuori dei contesti ordinari – ha sottolineato Morandini – sport e salute sono due mondi strettamente connessi e trasformare le spiagge in presidi di prevenzione medica, significa rendere la sanità di prossimità una realtà concreta. Siamo fieri di promuovere e sostenere questa iniziativa, un viaggio lungo le coste italiane che per noi non è solo un evento itinerante, ma un grande patto tra associazionismo, istituzioni, sport e sanità, volto a dimostrare che l’attività motoria, unita a corretti stili di vita, è il miglior investimento per il futuro”.Ogni domenica, dal 7 giugno al 30 agosto, la manifestazione farà tappa in una delle 10 località balneari italiane selezionate: Pescara – Abruzzo (07 giugno / Lido Adriatica); Varcaturo – Campania (14 giugno / Lido Varca d’oro); Tarquinia – Lazio (21 giugno / Lido Tibidabo); Lido di Camaiore – Toscana (28 giugno / Bagno Paradiso); Senigallia – Marche (5 luglio / Chiringuito Beach Club); San Benedetto del Tronto – Marche (12 luglio / Chalet Bagno Oltremare); Metaponto Lido – Basilicata (19 luglio / Polisportivo Nautilus); Brindisi – Puglia (26 luglio / Lido Calidoski beach bar); Chioggia – Veneto (2 agosto / Lido Astoria); Termoli – Molise (30 agosto / Lido Lampara).“Il modello di balneazione italiana è un unicum al mondo, non solo per quantità e qualità della nostra offerta, ma anche e soprattutto perchè da noi gli stabilimenti balneari hanno, di fatto, sostituito le piazze delle città quali luoghi di incontro e socializzazione – ha detto Capacchione – l’iniziativa è stata pensata per integrare l’offerta sportiva con quella balneare, arricchendo quest’ultima di manifestazioni rivolte ad una clientela sempre più esigente, in cerca di nuovi stimoli e nuove soddisfazioni, fornendo al contempo l’occasione per diffondere utili consigli per la salute”.I consulti medici saranno effettuati da qualificati professionisti, nel pieno rispetto della privacy, nei due sportelli allestiti all’interno del truck della salute: lo sportello dermatologico, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), è focalizzato sulla prevenzione, essenziale in un contesto balneare, alla luce dei rischi derivanti dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle; lo sportello nutrizionale, a cura dell’Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI), si concentra invece sui sani e corretti stili di vita, sull’importanza di un regime nutrizionale equilibrato, per il mantenimento di uno stato di salute ottimale e sul ruolo dell’alimentazione per la salute della pelle.“Portare la cultura della prevenzione direttamente nei luoghi di maggiore affluenza estiva – ha osservato Fania – significa avvicinare i cittadini ad un’informazione corretta, accessibile e scientificamente qualificata, promuovendo comportamenti consapevoli soprattutto in relazione all’esposizione solare e alla tutela della salute della pelle. Il melanoma e i tumori cutanei rappresentano una priorità crescente di salute pubblica e iniziative come questa consentono di rafforzare il messaggio sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione primaria”.“I nostri professionisti, esperti in nutrizione, forniranno consigli sugli stili di vita salutari – ha spiegato Carabonelli – si concentreranno sulla sana alimentazione, focalizzando l’attenzione sui disturbi che si possono sperimentare nella stagione più calda, a partire da disidratazione e cattiva digestione. Illustreranno il modo giusto di idratarsi e orienteranno le scelte su cibi leggeri ma nutrienti – ha aggiunto la vice segretaria nazionale di ADI – ricordando che l’estate è ricca di frutta e verdura, gustosa e salutare, fonte di vitamine e minerali, particolarmente utili quando la temperatura sale”.A pochi passi dal truck della salute, su ognuna delle 10 spiagge selezionate, il personale specializzato, aderente alla rete A.S.C, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento: dal beach volley al fitness, passando per beach tennis, biathlon, yoga, Sup, ballo e molto altro ancora. Un modo coinvolgente ed efficace per sensibilizzare i cittadini, in particolare giovani e famiglie, sul valore preventivo dell’attività motoria. In occasione di ogni tappa saranno inoltre proposte dimostrazioni con i cani di salvamento.“Giuliani è orgogliosa di essere partner di Spiagge della Salute, un progetto che promuove il benessere attraverso un approccio completo e quotidiano – ha affermato Colabucci – riteniamo che la prevenzione e il benessere passino da pilastri essenziali come un corretto stile di vita, l’attenzione all’alimentazione e il valore del movimento. La nostra partecipazione riflette l’impegno costante dell’azienda nel sostenere iniziative che mettono al centro la salute della persona e la diffusione di stili di vita consapevoli”.“Siamo molto contenti di partecipare e supportare Spiagge della Salute – ha concluso l’amministratore delegato di Valsoia, Andrea Panzani – un’iniziativa che riflette pienamente la missione e i valori che da sempre ispirano Valsoia. Siamo certi che la salute si costruisca a partire dalle scelte quotidiane e che l’alimentazione rappresenti uno degli strumenti più concreti ed efficaci di prevenzione”.

– foto ufficio stampa ASC –

(ITALPRESS).