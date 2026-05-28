Niscemi, la NIAF dona 100mila euro alle vittime del ciclone Harry

MILANO (ITALPRESS) – La National Italian American Foundation (NIAF) ha ospitato a Palazzo Mezzanotte di Milano, storica sede della Borsa, un Gala presieduto da Paolo Catalfamo e Andrea Delfini, con Paola Rovellini come Presidente Onoraria. La serata si è aperta con l’esecuzione degli inni nazionali italiano e americano da parte della Fanfara Bersaglieri di Lonato Pozzolo. In uno dei momenti più commoventi della serata, la NIAF ha donato 100.000 euro alle vittime del ciclone Harry nel Sud Italia, in particolare per i danni provocati nell’abitato siciliano di Niscemi. L’assegno è stato ritirato da Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati, e da Licia Ronzulli, Vicepresidente del Senato.

“La NIAF esiste per rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti, e questi legami non sono mai così forti come quando si esprimono attraverso la solidarietà”, ha dichiarato il Presidente e CEO della NIAF, Robert Allegrini. “Questa sera siamo orgogliosi di essere al fianco delle comunità del Sud Italia”.

La Fondazione ha conferito i suoi Premi Speciali NIAF Italia a quattro illustri personalità come Giovanni Andrea Toselli (Premio Speciale NIAF Italia per la Leadership Manageriale), Giovanni Bozzetti (Premio Speciale NIAF Italia per la Leadership Istituzionale), Ezio Simonelli (Premio Speciale NIAF Italia per la Leadership Sportiva) e Giuseppe Tornatore — (Premio Speciale NIAF Italia per le Arti).

Il Gala di Milano del 2026 ha coinciso con tre straordinari traguardi: 80 anni della Repubblica Italiana, 250 anni degli Stati Uniti d’America e 165 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. La serata ha reso omaggio a Filippo Mazzei, l’intellettuale toscano le cui idee sull’uguaglianza naturale ispirarono Thomas Jefferson nella stesura dei principi fondanti della democrazia americana, a ricordo del duraturo contributo dell’Italia alla storia americana.

La serata ha anche celebrato la Lombardia come Regione d’Onore 2026 del NIAF, riconoscendola come motore dell’innovazione e dell’imprenditorialità in Italia. I dessert sono stati realizzati dal Maestro Pasticcere Iginio Massari. La serata ha inoltre segnato la firma di un Memorandum d’Intesa tra il NIAF e la Fondazione Compagnia di San Paolo, una delle più antiche e grandi istituzioni filantropiche d’Europa. L’accordo formalizza una partnership transatlantica volta a rafforzare la cooperazione tra Italia e Stati Uniti attraverso iniziative culturali, educative e filantropiche condivise.

– Foto ufficio stampa NIAF –

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