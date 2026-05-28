Crystal Palace nella storia: battuto il Rayo, è trionfo in Conference League

LIPSIA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Crystal Palace conquista il primo trofeo internazionale della propria storia, superando 1-0 il Rayo Vallecano nella finalissima di Conference League. E’ una rete di Mateta in avvio di ripresa a decidere il match in favore delle Eagles. La prima occasione arriva al 25′ ed è per gli spagnoli. Riad buca un intervento di testa in difesa e Alemao, alle sue spalle, calcia al volo con il mancino ma la palla termina fuori. Al 35′ il gioco viene interrotto per circa tre minuti, in seguito a un intervento medico sugli spalti. Poco dopo, Unai Lopez ci prova con un piatto destro di precisione dal limite che esce non di molto alla sinistra di Henderson. In pieno recupero, gli inglesi si divorano il possibile vantaggio. Wharton pennella una gran palla dalla tre quarti, Mitchell si inserisce con i tempi giusti ma incorna a lato a pochi passi dalla porta. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nella ripresa partono meglio gli uomini di Glasner e al 6′ firmano l’1-0. Wharton calcia con il mancino dalla distanza, Batalla respinge ma è Mateta a piombare sulla ribattuta e a insaccare a porta vuota. Cinque minuti dopo, i britannici sfiorano il 2-0. Pino batte una punizione dal limite che centra clamorosamente un doppio palo, con Batalla che si salva. I rossoblù dominano e al 12′ è Pino a volare sulla sinistra e a mettere al centro un pallone invitante per Mateta, il quale si fa però sbarrare la strada da un provvidenziale Batalla. La formazione iberica regge l’urto e prova a uscire alla distanza, ma senza impensierire davvero Henderson. Il forcing finale del Rayo non sortisce gli effetti sperati e il risultato non cambierà più. Al fischio finale esplode la gioia in casa Crystal Palace che, oltre alla coppa, si prende anche la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Per il tecnico Glasner, alla sua ultima panchina tra le fila dei londinesi, si chiude così un’esperienza indimenticabile e impreziosita in precedenza dai trionfi in FA Cup e nella Community Shield.

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