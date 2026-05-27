Torna “La Solare”, una piadina che racconta come cambiano i gusti degli italiani

MONTIRONE (BRESCIA) (ITALPRESS) – Anche se l’estate inizia ufficialmente il 21 giugno, ormai da qualche anno per i clienti de La Piadineria arriva in anticipo di qualche settimana e coincide con il ritorno negli oltre 530 ristoranti dell’insegna di una delle ricette più richieste: la piadina La Solare.Nata come proposta stagionale nel 2020, questa piadina “da subito è stata accolta con tale successo ed è entrata stabilmente tra le preferite del pubblico, fino a trasformarsi in un appuntamento fisso dell’estate. Solo nella scorsa stagione ha superato 1 milione di pezzi venduti, confermando un legame che va oltre la novità: sarà per la sua ricetta sempre fresca (anche perchè tutti gli ingredienti sono inseriti a freddo), ispirata ai sapori mediterranei, che La Solare è ormai diventata un simbolo dell’estate italiana in versione fast casual”, si legge in una nota.E così, dal 28 maggio La Solare torna in tutta Italia con una novità pensata per chi ama sperimentare nuovi abbinamenti. Per l’edizione 2026, infatti, La Piadineria ha affidato alla chef creator di Zenzero Talent Agency, Lulù Gargari, diplomata ALMA e seguita da oltre 450 mila follower sui social, il compito di aggiungere un tocco in più alla già fortunata combinazione di prosciutto crudo, stracciatella, pomodorino datterino giallo e rucola. E’ la chef creator, tra le più seguite in Italia, ad aver creato in esclusiva due salse originali da aggiungere a La Solare: una crema di caponata dalle note intense e mediterranee e una salsa ai fichi dal gusto dolce-piccante con una delicata nota senapata.Il ritorno della Solare non è quindi un automatismo, ma la conseguenza di un modello che La Piadineria porta avanti dal 2019: utilizzare le limited edition come un vero laboratorio di innovazione, osservando i trend gastronomici e ascoltando i feedback ma anche i desideri dei clienti.E’ così che anche altre ricette, come La San Francisco o Il Papripollo, sono passate da proposte stagionali a best seller permanenti. La Solare segue lo stesso percorso: ogni anno torna, sempre uguale ma sempre diversa, reinterpretata alla luce dei gusti emergenti. E’ un piatto semplice della tradizione, capace di creare ritualità, di leggere i gusti degli Italiani e di trasformarsi anno dopo anno in un appuntamento atteso.“Il ritorno de La Solare rappresenta perfettamente il nostro approccio all’innovazione: partiamo dall’ascolto dei nostri clienti e trasformiamo una proposta stagionale in un appuntamento atteso e riconoscibile. Il successo di questa ricetta dimostra quanto sia importante coniugare qualità degli ingredienti, semplicità e capacità di interpretare i gusti contemporanei. In quest’ottica, la collaborazione con Lulù Gargari ci ha permesso di arricchire La Solare con uno sguardo creativo e contemporaneo, capace di valorizzarne l’identità attraverso nuove sfumature di gusto. Con l’edizione 2026 abbiamo così introdotto un elemento di novità, senza snaturare l’essenza di una piadina che per molti italiani è ormai diventata un simbolo dell’estate”, afferma Carmen Bramato – Marketing Director de La Piadineria.“Collaborare con La Piadineria mi ha permesso di aggiungere un tocco magico a un cult come La Solare, ispirandomi ai sapori più autentici della mia estate. Con la crema di caponata e la salsa ai fichi ho voluto esaltare i contrasti mediterranei della ricetta, creando un equilibrio tecnico e creativo che valorizza ogni ingrediente. E’ una combinazione fresca e ricercata, pensata per portare in ogni morso tutto il sapore dell’estate”, commenta Lulù Gargari.Come tutte le ricette del menu, anche La Solare è disponibile con i tre impasti prodotti direttamente nello stabilimento La Piadineria di Montirone (BS): classico, integrale con olio extravergine di oliva, e Grani Antichi, 100% vegetale e fonte di proteine.Con il ritorno de La Solare, La Piadineria conferma “la volontà di proporre ricette stagionali capaci di unire gusto, personalizzazione e contemporaneità, trasformando una limited edition in un appuntamento ormai atteso da migliaia di clienti ogni estate”.

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– Foto ufficio stampa La Piadineria –

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