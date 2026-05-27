Airbnb cerca viaggiatori per una vacanza senza telefono

MILANO (ITALPRESS) – Quasi 1 italiano su 2 vorrebbe prendersi una pausa dalla tecnologia durante le vacanze e, oltre il 60% ritiene che l’uso eccessivo dello smartphone riduca la qualità delle relazioni con chi viaggia insieme. E’ quanto emerge da una ricerca commissionata da Airbnb, che ha deciso di trasformare questo dato in un’iniziativa concreta: “In vacanza, per davvero”, una settimana senza smartphone in una masseria del Salento per due gruppi di viaggiatori. Le candidature sono aperte su airbnb.com/invacanzaperdavvero da oggi fino al 14 giugno.E i dati della piattaforma vanno nella stessa direzione: negli ultimi sei anni, oltre 6 prenotazioni su 10 in Italia durante i periodi estivi hanno riguardato soggiorni condivisi, segno di come partire sia sempre più associato al tempo di qualità con le persone più care.L’iniziativa è dedicata a una famiglia multi-generazionale o allargata che da tempo non riesce a riunirsi, e a un gruppo di amici che la quotidianità ha allontanato. I gruppi – fino a dieci persone ciascuno – sono invitati a raccontare il proprio legame e perchè desiderano concedersi un’esperienza di vera disconnessione. La famiglia potrà vivere la settimana in Salento dal 23 al 29 agosto, il gruppo di amici dall’1 al 7 settembre. Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb.Ad accogliere gli ospiti sarà una dimora seicentesca immersa nella campagna leccese, tra uliveti e agrumeti, con un grande salone, giochi da tavolo, piscina privata e ampi spazi all’aperto. Non mancheranno i consigli delle persone del posto e un momento dedicato alla scoperta del territorio e dei sapori locali.Il soggiorno è interamente offerto da Airbnb. Le spese di viaggio per raggiungere la masseria non sono incluse. L’iniziativa è soggetta a termini e condizioni.

– News in collaborazione con Airbnb –

– Foto ufficio stampa Airbnb –

(ITALPRESS).