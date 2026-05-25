Sequestrate 2 tonnellate di tonno rosso a San Vito Lo Capo, scattano multe

Continua l’attività di controllo da parte dei militari della Capitaneria di porto Trapani finalizzata al rispetto della normativa vigente in materia di pesca del tonno rosso. L’attività ha consentito, giovedì notte, di accertare alcune irregolarità legate al trasporto di tonno rosso a San Vito Lo Capo dove veniva sottoposto ad un controllo un furgone a bordo del quale venivano rinvenuti 12 esemplari di tonno rosso pari a circa 2 tonnellate (1800 kg) privi di documentazione che ne attestasse la provenienza. I 12 esemplari di tonno rosso sono stati posti sotto sequestro ed il personale intervenuto della Guardia Costiera procedeva ad elevare al conducente del mezzo una sanzione amministrativa pari a 2.066,67 euro.

Il tonno rosso sequestrato si trova, ad oggi, presso gli uffici competenti dell’ASP di Palermo, a cui è stato affidato, per le analisi di competenza al fine di verificare l’eventuale presenza di istamina, sostanza potenzialmente responsabile di intossicazioni alimentari. L’operazione rientra nelle costanti attività di vigilanza e tutela delle risorse ittiche svolte dalla Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, e ha l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e contrastare ogni forma di pesca non consentita a tutela dell’ambiente marino e della filiera della pesca regolare.