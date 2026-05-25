Alessandro Borghese sbarca tra Egadi e Mazara per “4 Ristoranti”

Le bellezze del territorio trapanese e la sua tradizione gastronomica si preparano a conquistare il grande pubblico televisivo. Lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese è arrivato in Sicilia con la troupe di 4 Ristoranti, il celebre format di Sky che mette in competizione alcuni dei migliori locali di un territorio alla ricerca del ristorante vincitore.

Favignana protagonista delle riprese

Una delle due tappe siciliane scelte dalla produzione è Favignana, cuore dell’arcipelago delle Isole Egadi. La notizia è stata accolta con entusiasmo dal sindaco Giuseppe Pagoto, che ha sottolineato l’importanza della visibilità nazionale garantita dal programma. «Benvenuto e grazie ad Alessandro Borghese e a 4 Ristoranti per aver scelto Favignana», ha scritto il primo cittadino sui social. «Una vetrina straordinaria per i nostri ristoratori, per i prodotti delle Egadi e per l’accoglienza delle nostre isole. Non vediamo l’ora di vedere la puntata». Le riprese stanno già attirando l’attenzione di residenti e turisti, curiosi di seguire da vicino il lavoro della produzione e di scoprire quali saranno i locali protagonisti della sfida culinaria.

Mazara del Vallo tra le due uniche tappe siciliane

L’altra grande protagonista sarà Mazara del Vallo, dove il 26 maggio alcuni ristoranti cittadini saranno al centro di una speciale puntata del programma. La città del Satiro è stata infatti selezionata insieme a Favignana come unica destinazione siciliana del format in questa fase delle registrazioni. La puntata, che andrà in onda su Sky nel prossimo autunno, offrirà un’importante occasione di promozione per il territorio, mettendo in mostra non soltanto la qualità della ristorazione locale, ma anche le tradizioni, la cultura marinara e le eccellenze gastronomiche che rendono Mazara una delle mete più apprezzate della Sicilia occidentale.

Un’occasione di promozione per tutto il territorio

Nel corso degli anni 4 Ristoranti ha contribuito a valorizzare numerose destinazioni italiane, portando all’attenzione del pubblico luoghi, sapori e tradizioni spesso poco conosciuti. La scelta di Favignana e Mazara del Vallo rappresenta dunque una straordinaria opportunità di promozione per l’intero territorio trapanese. L’entusiasmo è già palpabile tra operatori turistici, ristoratori e cittadini. La presenza della troupe e dello chef Borghese viene infatti vista come una vetrina di grande prestigio, capace di raccontare a milioni di telespettatori l’autenticità, l’accoglienza e la ricchezza gastronomica di due delle perle più affascinanti della Sicilia occidentale.