Vela Day 2026 alla Lega Navale di Trapani il 30 e 31 maggio

La Lega Navale Italiana Sezione di Trapani aderisce al Vela Day 2026, la grande iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Vela, e sostenuta da Kinder – Joy Moving, per avvicinare il pubblico al mondo della vela e della cultura del mare. L’appuntamento è fissato per sabato 30 e domenica 31 maggio presso la sede della LNI Trapani, in linea con le iniziative che, dal 29 maggio al 2 giugno, coinvolgeranno centinaia di circoli affiliati FIV in tutta Italia. L’iniziativa, #provalavela, completamente gratuita e aperta a tutti a partire dai 6 anni, rappresenta un’importante occasione per far conoscere la vela ai più giovani e alle famiglie. Sabato 30 il Vela Day è aperto dalla 10 alle 17; domenica 31 dalle 10 alle 13. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti disponibili prenotando la presenza al numero 339 1181598.

Per l’occasione, la LNI Trapani metterà a disposizione le competenze e l’esperienza dei propri istruttori di vela, Turi Maugeri e Sabrina Pollici, che guideranno i giovanissimi partecipanti nelle attività pratiche a terra sulle barche di classe Optimist e Laser e nelle prove in mare. Le attività con gli istruttori saranno sostenute anche dai soci e volontari della LNI, a terra ed in mare. In entrambe le giornate saranno previste attività dimostrative, momenti introduttivi dedicati alla sicurezza e alla conoscenza delle imbarcazioni, oltre a uscite in mare pensate per bambini, ragazzi e neofiti che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo della vela. «Con il Vela Day vogliamo aprire ancora di più la nostra sede e il nostro mare ai ragazzi e alle famiglie del territorio – dichiara Giampiero Musmeci, consigliere alle attività sportive della LNI Trapani -. La vela non è uno sport elitario, come spesso si pensa, ma una disciplina accessibile, educativa e profondamente formativa. Attraverso iniziative gratuite come questa vogliamo abbattere lo stereotipo della vela come sport per pochi e offrire ai giovani l’opportunità di avvicinarsi al mare in maniera sana e consapevole».

Sulla stessa linea anche il vicepresidente della LNI Trapani, Gianvito Ciulla: «La collaborazione con la Federazione Italiana Vela consente di inserirci in un grande progetto nazionale che promuove inclusione, partecipazione e cultura marinaresca. Siamo orgogliosi di prendere parte al Vela Day e di contribuire, dal territorio trapanese, alla diffusione di uno sport che insegna rispetto delle regole, spirito di squadra, disciplina e amore per il mare».