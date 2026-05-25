Alla Fardelliana di Trapani incontro dedicato a “Retablo” di Vincenzo Consolo

Venerdì 29 maggio, alle 17.30, alla Biblioteca Fardelliana di Trapani, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Riscopriamo i Classici”, dedicato al romanzo “Retablo” di Vincenzo Consolo. L’incontro, a ingresso libero, vedrà la partecipazione di Ornella Fulco, Giampiero Montanti e Stefania La Via che guideranno il pubblico nella rilettura di una delle opere più suggestive dello scrittore siciliano, definita da molti “una poesia in forma di romanzo”. Pubblicato nel 1987, “Retablo” è un romanzo complesso e affascinante, ambientato nel Settecento, che intreccia viaggio, amore, seduzione, arte e ricerca della verità. Al centro dell’opera ci sono le vicende del pittore aristocratico Fabrizio Clerici, in fuga da Milano e da un amore infelice, e del frate siciliano Isidoro, travolto dalla passione per la misteriosa Rosalia. Il loro percorso attraverso la Sicilia occidentale diventa un itinerario nella memoria, nella storia e nell’anima più profonda dell’Isola.

Particolare rilievo sarà dato anche al legame tra Consolo e Trapani. Una parte dell’immaginario di “Retablo”, infatti, si forma proprio in città, tra i vicoli, il porto, le saline, la tradizione artigiana del corallo e le ricerche condotte dallo scrittore alla Biblioteca Fardelliana”. Il romanzo attraversa luoghi simbolici del territorio, da Segesta a Selinunte, dalle saline di Trapani allo Stagnone di Marsala e all’isola di Mozia, restituendo una Sicilia luminosa e inquieta, sospesa tra Mito e Storia, ragione e passione, bellezza e contraddizione. Durante l’appuntamento saranno approfonditi i temi centrali dell’opera: il viaggio come ricerca e fuga, la scrittura come strumento di memoria, la figura enigmatica di Rosalia, la struttura narrativa a trittico e la straordinaria lingua di Consolo, costruita attraverso innesti, recuperi lessicali, suggestioni del siciliano antico e una forte musicalità poetica.

Ornella Fulco e Giampiero Montanti proporranno la lettura di brani del libro mentre Stefania La Via curerà la narrazione della trama e la lettura critica dell’opera secondo una formula ormai collaudata e che ha riscosso nei precedenti appuntamenti del progetto un ampio gradimento di pubblico. L’iniziativa è promossa nell’ambito del progetto “Trapani Città che legge”, con il patrocinio del Comune di Trapani e la collaborazione della Fardelliana ed è inserita tra gli eventi in programma per “Il Maggio dei Libri” e della rete siciliana “Gli Olmi” per la valorizzazione dell’attività delle Biblioteche e la scoperta del territorio attraverso le opere che lo raccontano.