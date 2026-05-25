Minori scomparsi, Trapani maglia nera in Italia: la provincia è prima per numero di segnalazioni ￼

La provincia di Trapani detiene un primato che preoccupa e che accende i riflettori su un fenomeno sempre più allarmante: quello dei minori scomparsi. Secondo i dati contenuti nel Dossier 2026 di Telefono Azzurro, richiamati in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi del 25 maggio, Trapani risulta la provincia italiana con il maggior numero di segnalazioni, davanti ad Agrigento e Roma. Un dato che pone il territorio trapanese al centro dell’attenzione nazionale e che impone una riflessione approfondita sulle cause e sulle possibili strategie di prevenzione. Il fenomeno delle scomparse minorili riguarda infatti situazioni molto diverse tra loro: allontanamenti volontari da casa o dalle comunità, fughe dai centri di accoglienza, sottrazioni da parte di familiari e casi legati ai flussi migratori. A questi si aggiungono le nuove insidie del mondo digitale, come l’adescamento online attraverso social network e piattaforme web.

Un fenomeno che richiede attenzione costante

I dati diffusi da Telefono Azzurro mostrano come il problema continui a interessare in modo significativo diverse aree del Paese. Se Roma occupa il terzo posto nella graduatoria nazionale con oltre mille segnalazioni nella sola provincia, Trapani e Agrigento si collocano ai primi due posti, confermando una criticità che interessa in particolare alcuni territori del Sud Italia. La Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi, celebrata ogni anno il 25 maggio, rappresenta un momento di sensibilizzazione e confronto tra istituzioni, forze dell’ordine e associazioni impegnate nella tutela dei minori. L’obiettivo è rafforzare gli strumenti di prevenzione e garantire interventi rapidi nelle prime ore successive a una scomparsa, considerate decisive per il buon esito delle ricerche.

L’importanza della prevenzione

Nonostante il Governo abbia registrato nel primo quadrimestre del 2026 una diminuzione delle denunce di scomparsa di minori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il fenomeno continua a rappresentare una delle principali emergenze sociali legate all’infanzia e all’adolescenza. Per questo motivo resta fondamentale il ruolo della prevenzione, dell’ascolto e della collaborazione tra famiglie, scuole, servizi sociali e forze dell’ordine. Per la provincia di Trapani, già segnata in passato da casi che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica, il dato emerso dal dossier rappresenta un campanello d’allarme che richiama la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che coinvolge direttamente il futuro delle nuove generazioni.