Amministrative, seconda giornata di voto fino alle 15

Continua oggi, la seconda giornata di voto nei tre comuni trapanesi di Marsala, Campobello di Mazara e Gibellina. Ieri la giornata alle urne si è chiusa alle 23 con il 48,82% di votanti a Marsala, 33.352 elettori; rispetto alle elezioni precedenti del 2020, un’affluenza di +2,53%. A Campobello alle 23 di ieri ha votato il 45,80%, ovvero 5.202 votanti, +3,68% rispetto alle elezioni precedenti. A Gibellina il 53,84%, 2.049 elettori, una differenza di +2,53% rispetto alle ultime comunali.

Nella quinta città della Sicilia, le 80 sezioni hanno superato il 40% in alcuni casi e in altri il 50%. Il dato più alto nella sezione 17 che raggiunge il 58.53%. In Italia l’affluenza alle 23 è del 46,31%. In Sicilia è del 45,95%.

Oggi si vota fino alle 15. Poi inizia lo spoglio.