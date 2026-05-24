Trapani, via libera al regolamento sui social del Consiglio Comunale: opposizioni soddisfatte

I gruppi di opposizione al Consiglio Comunale di Trapani hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del nuovo regolamento che disciplina la gestione e la diffusione delle attività istituzionali attraverso le pagine social del Consiglio Comunale. Il provvedimento è stato approvato nel corso dell’ultima seduta consiliare con un voto pressoché unanime dell’aula. Il regolamento ha infatti ottenuto il consenso della quasi totalità dei consiglieri, con le sole astensioni di Baldassare Accardo e Salvatore Braschi, segnando comunque un ampio convergere delle forze politiche su un tema considerato strategico per il funzionamento dell’istituzione.

Trasparenza e comunicazione istituzionale

Il cuore del provvedimento riguarda la comunicazione istituzionale e la trasparenza amministrativa. In concreto, il nuovo regolamento stabilisce regole chiare per l’utilizzo dei canali social collegati al Consiglio Comunale, con l’obiettivo di garantire una comunicazione ordinata, imparziale e accessibile. L’intento è quello di evitare utilizzi disomogenei o non coordinati degli strumenti digitali, assicurando invece una diffusione uniforme e istituzionale delle informazioni relative ai lavori d’aula, alle deliberazioni e alle attività politico-amministrative. Secondo quanto sottolineato dai gruppi di opposizione, si tratta di un passo significativo verso un modello di amministrazione più aperto e vicino ai cittadini. La possibilità di seguire in tempo reale o con maggiore immediatezza ciò che avviene in Consiglio Comunale viene considerata una condizione sempre più necessaria per rafforzare il rapporto tra istituzioni e comunità.

Partecipazione e rapporto con i cittadini

Particolare attenzione viene posta anche al tema della partecipazione democratica. In un contesto in cui gran parte della popolazione, soprattutto le fasce più giovani, utilizza i social network come principale fonte di informazione, la presenza istituzionale su questi canali viene vista come uno strumento essenziale per rendere più accessibili i processi decisionali e favorire una cittadinanza più informata e consapevole. Per le opposizioni, l’approvazione del regolamento rappresenta quindi un segnale positivo di maturità politica e istituzionale dell’aula consiliare. L’impostazione condivisa del testo conferma la volontà di valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale come luogo centrale del confronto democratico, nel rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e trasparenza nella comunicazione pubblica.