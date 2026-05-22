Niscemi, il Cdm vara programmi su demolizioni e prevenzione strutturale

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato in merito ai programmi predisposti dal Capo del Dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano, in qualità di Commissario straordinario per l’area di Niscemi. I programmi riguardano gli interventi di demolizione e di concessione dei contributi e gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, adottati in risposta agli eventi franosi che hanno interessato il territorio comunale.

“Il programma di demolizione definisce le modalità di messa in sicurezza della fascia di abitato a maggiore rischio attraverso la demolizione e delocalizzazione degli immobili che ricadono nella zona rossa, un sistema di indennizzi parametrato e l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -. La perimetrazione della zona rossa è soggetta ad aggiornamento costante sulla base di indagini e monitoraggi tecnici. Il programma di prevenzione strutturale prevede una strategia articolata in due fasi: la prima è volta alla stabilizzazione del sistema franoso, al monitoraggio continuo, alla riorganizzazione della rete idrica e fognaria e alla realizzazione di sistemi di drenaggio; la seconda riguarda il consolidamento strutturale e la riprofilatura morfologica definitiva dei versanti”. Sui programmi è stata acquisita l’intesa della Regione Siciliana. I programmi saranno approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e attuati attraverso provvedimenti del Commissario straordinario.

– foto di repertorio IPA Agency –

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