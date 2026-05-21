Valderice, ripartono i lavori del depuratore: “Mai arresi davanti alla burocrazia”

Ripartono ufficialmente i lavori per la realizzazione, l’adeguamento e la messa in funzione del depuratore di Sant’Andrea, in contrada Annamaria, a Valderice. Ad annunciarlo è il sindaco Francesco Stabile: “Non è stato un percorso semplice. Sappiamo tutti quanto la burocrazia, con le sue lungaggini e i suoi intoppi, abbia rallentato un’opera fondamentale e tanto attesa dal nostro territorio. Ma non ci siamo mai arresi, nonostante i nodi e i cavilli burocratici”. Il sindaco sottolinea il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale per sbloccare l’intervento: “Insieme a tutta la mia squadra abbiamo lavorato nel silenzio del dovere, pungolando con determinazione ogni ufficio competente e talvolta anticipando risorse finanziarie e sostituendoci all’Assessorato regionale pur di velocizzare le procedure. Grazie all’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Cardella per il grande lavoro svolto insieme agli Uffici comunali e per essere stato anello di congiunzione con gli uffici regionali e gli organi preposti”.

Determinante, secondo Stabile, è stata l’approvazione della Perizia di Variante che ha consentito di riaprire il cantiere. Adesso cronoprogramma con tempi serrati per il completamento dell’opera. Dopo la conclusione delle opere strutturali partirà la fase di primo avvio dell’impianto. Il sindaco non risparmia frecciate all’opposizione: “Quando in molti avevano perso le speranze, noi abbiamo continuato a lavorare per risolvere i problemi. Altri hanno continuato a fare opposizione senza proporre soluzioni, facendo soltanto demagogia populista e parlando di promesse tradite e immobilismo. Li abbiamo ancora una volta smentiti con i fatti”. Per il primo cittadino, la ripartenza dei lavori rappresenta “la risposta concreta di chi vive l’Amministrazione come un servizio costante verso la comunità”.