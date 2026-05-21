Difendersi dalle truffe online Ada, Uil e Uil Pensionati organizzano un incontro a Erice

“Truffe … come difendersi – I rischi della rete e la sua navigazione sicura” è il titolo dell’incontro che si terrà domani, dalle ore 15.30, nei locali del Centro sociale “Peppino Impastato” di via Ignazio Poma, a Casa Santa Erice. Ad organizzarlo Ada, Uil Pensionati e Uil Trapani. Ad aprire i lavori sarà Eugenio Tumbarello, segretario generale della UIL Pensionati Trapani, che introdurrà il tema della vulnerabilità digitale oggi. Seguiranno poi gli interventi di Filippo Armato, presidente dell’ADA Trapani, Tommaso Macaddino, segretario generale Uil Trapani e di Carmela Daidone assessora alle Politiche Sociali del Comune di Erice.

Il cuore tecnico dell’evento sarà affidato a Eugenio Simone e Rosario Lamberti, rispettivamente vice sovrintendente e assistente capo coordinatore della Polizia Postale (sezione operativa per la sicurezza Cibernetica di Trapani). “Internet è una risorsa preziosa – afferma Armato – , ma per chi non è “nato” con lo smartphone in mano può nascondere insidie non indifferenti. Per questo motivo Ada e Uil hanno pensato di organizzare un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla sicurezza digitale. Si tratta di un’occasione preziosa per fare domande, sciogliere dubbi e imparare che, con un briciolo di attenzione in più, il web può tornare a essere solo un posto utile e divertente. Doveroso – conclude – un ringraziamento al comune di Erice per la sensibilità e l’ulteriore disponibilità a dare ospitalità ai nostri eventi”.